William Shatner revela profunda tristeza tras su viaje al espacio y reflexiona sobre la fragilidad de la Tierra

El 13 de octubre de 2021, William Shatner, reconocido mundialmente por su interpretación del capitán Kirk en la emblemática serie de ciencia ficción Star Trek, se convirtió en la persona más longeva en viajar al espacio. A la edad de 90 años, el actor cumplió un sueño que lo llevó a alcanzar los 107 kilómetros de altitud a bordo de una cápsula automatizada de Blue Origin, la compañía aeroespacial fundada por Jeff Bezos. Sin embargo, la experiencia, que prometía asombro y maravilla, terminó desencadenando en él un profundo sentimiento de tristeza y reflexión sobre la fragilidad de la Tierra.

Según informó CNN, Shatner describió el momento como una revelación emocional. Tras regresar del espacio, confesó haber sentido una “tristeza abrumadora” al observar la inmensidad del universo y contrastarla con la vulnerabilidad de nuestro planeta. En su libro Boldly Go: Reflexiones sobre la vida, publicado el 4 de abril de 2022 por la editorial Simon & Schuster, relató: “Vi vacío frío, oscuro negro. Era diferente a cualquier negrura que puedas ver o sentir en la Tierra, profundo, envolvente, abarcaba todo. Me volví hacia la luz de mi hogar. Pude ver la curvatura de la Tierra, el beige del desierto, el blanco de las nubes y el azul del cielo. La vida. Madre. Y dejaba”.

El vuelo, que duró poco más de 10 minutos e incluyó tres minutos de ingravidez, marcó un hito en la carrera espacial privada. Los compañeros de tripulación de Shatner aterrizaron en paracaídas en el desierto del oeste de Texas, tras cruzar la línea de Kármán, el límite reconocido entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior. El impacto emocional del viaje fue mucho más profundo de lo que había anticipado.

El fenómeno conocido como “Efecto Perspectiva” es una conexión que muchos astronautas han experimentado, y no es único. Este término, acuñado por el escritor Frank White en 1987, se refiere al cambio en la percepción del mundo que ocurre desde el espacio, donde “todas las ideas y conceptos que nos dividen en la superficie comienzan a desvanecerse en la órbita de la luna. Como resultado, la visión de la identidad cambia”. Shatner, en un diálogo, explicó que sintió que estaba frente a la muerte misma. “Cuando llegué, quería llegar a la ventana para ver qué era. Observé. No eran luces deslumbrantes, sino algo palpable. Creí”, relató. Al encontrarse llorando, no comprendía inicialmente la razón. “Me tomó horas entenderlo, me di cuenta del duelo por la Tierra”, confesó.

Esta conciencia ambiental no es un evento aislado para Shatner, quien ya había desarrollado esta preocupación hace décadas. En una entrevista, recordó haber leído Primavera silenciosa de Rachel Carson en la década de 1960, una obra que denuncia los problemas ambientales causados por el uso de pesticidas. Desde entonces, se ha convertido en un defensor vocal de la protección del medio ambiente. En su libro, reflexiona sobre las amenazas que enfrenta el planeta y la urgencia de actuar. “Las posibilidades de un apocalipsis son muy reales. Es difícil convencer a la gente, especialmente a ciertos políticos, de que esto está a la vuelta de la esquina. Está en casa”, advirtió. Estas palabras reflejan su preocupación por el cambio climático y la necesidad colectiva de preservar la humanidad.

A pesar de la experiencia que vivió, también transmite un mensaje de esperanza sobre la capacidad única de los seres humanos para ser conscientes de su lugar en el universo. Cuando se le preguntó si volvería a viajar al espacio, respondió con una metáfora que refleja la intensidad de su experiencia: “Si tuviste una gran historia de amor, ¿podrías regresar? ¿O eso degradaría?”. Su respuesta sugiere que esta experiencia fue única e irrepetible, cargada de emociones y lecciones que lo acompañarán por el resto de su vida.