Yanina Halabi enfrenta complicaciones tras operación de hernia lumbar y debe cambiar su estilo de vida

La influencer Yanina Halabi ha enfrentado complicaciones tras una operación de hernia lumbar, lo que la ha llevado a un prolongado periodo de recuperación. Lo que inicialmente se pensó que sería un procedimiento quirúrgico que requeriría solo unos días de reposo, se ha convertido en un desafío de salud que la mantendrá alejada de sus actividades cotidianas durante varias semanas.

Detalles de la operación y complicaciones

La situación se complicó debido a que Halabi no siguió las recomendaciones postoperatorias adecuadas. A pesar de haber sido advertida sobre la importancia del cuidado tras la cirugía, participó en eventos, viajó a Viña del Mar y utilizó zapatos de tacón alto. Esta falta de precaución resultó en un agravamiento de su condición. Recientemente, comenzó a experimentar nuevamente dolor en la espalda, lo que la llevó a consultar a un médico. Tras realizarle un examen, los resultados iniciales fueron normales.

Sin embargo, al día siguiente, la zona de la operación se encontraba notablemente inflamada. Esto llevó a la conclusión de que una bacteria había ingresado a la herida quirúrgica, lo que resultó en una hospitalización de nueve días en un centro médico. Una vez dada de alta, los médicos le insistieron en la necesidad de cuidarse adecuadamente durante su recuperación.

Recomendaciones médicas y restricciones

Yanina Halabi ha expresado su pesar por la situación, ya que no solo debe reposar durante unos pocos días, sino que se le ha indicado un periodo de seis semanas de cuidado estricto. En una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), mencionó: “no puedo hacer deporte de impacto, ni bailar, ni estar mucho rato sentada, ni mucho rato parada. La recuperación es dolorosa, tengo que estar con faja y soy superactiva. Hago eventos, deportes, pero esta recuperación tengo que tomármela en serio”.

Antecedentes de dolor y diagnóstico

La influencer había estado lidiando con el dolor en la espalda durante al menos dos años, aunque no le había dado la importancia necesaria. Sin embargo, en los últimos meses, la intensidad del dolor se volvió tal que afectó su calidad de sueño y la llevó a experimentar episodios de inmovilidad que duraban días. Halabi comentó: “Me molestaba, pero yo aguantaba y aguantaba los dolores. Al principio era intermitente, el dolor iba y venía. Después fue más consistente y con episodios donde quedaba inmóvil, en cama, durante una semana y no me podía mover. Pero no le tomaba el peso”.

La situación actual de Yanina Halabi resalta la importancia de seguir las indicaciones médicas tras una cirugía y de prestar atención a los síntomas de salud que pueden parecer menores, pero que pueden tener consecuencias significativas.