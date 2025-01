Diputado Giordano propone reforma para suspender dieta a parlamentarios desaforados

El diputado Andrés Giordano (FA) presentó un proyecto de reforma constitucional que propone que, en caso de desafuero, los parlamentarios no reciban la dieta correspondiente durante el tiempo que dure la suspensión de sus funciones. Esta iniciativa surge en un contexto donde el desafuero permite que un tribunal procese a los diputados y les quite ciertos privilegios, pero no afecta su dieta.

Contexto del desafuero en el Congreso

Actualmente, hay dos parlamentarios que han perdido algunas de sus prerrogativas: Mauricio Ojeda (IND), quien se encuentra en prisión preventiva, y Francisco Pulgar (IND). Además, hay otros 12 legisladores que están en proceso de desafuero o son imputados, entre los que se encuentran la exfrenteamplista Catalina Pérez y el exgremialista Joaquín Lavín León.

Propuesta de reforma constitucional

El diputado Giordano argumentó que esta situación ha generado una percepción de “privilegio excesivo” entre los parlamentarios. En sus palabras, “hoy día nos queremos hacer cargo de esta situación con algo muy sencillo, una reforma constitucional al artículo 61 de la Constitución Política de la República que busca que cualquier parlamentario que sea suspendido de sus funciones por una orden de tribunales, es decir, sea desaforado, como es el caso de los dos parlamentarios que mencionaba, dejen de percibir su dieta”.

El legislador del Frente Amplio añadió que, al enfrentarse a medidas judiciales, un parlamentario no debería tener ningún tipo de beneficio, al igual que cualquier otro trabajador. Giordano expresó su deseo de que el procedimiento sea tratado con “celeridad”.

Reacciones de otros parlamentarios

El diputado Leonardo Soto (PS) se unió a las declaraciones de Giordano, señalando que incluso los desaforados que están en prisión “siguen recibiendo una dieta millonaria. Esto choca al sentido común de todos los chilenos porque es una tremenda injusticia. No tiene justificación. Y solamente degrada y desprestigia a nuestro sistema judicial y a nuestro congreso”.

Parlamentarios en riesgo de perder su dieta

Además de Ojeda y Pulgar, otras 10 autoridades que podrían arriesgar su dieta si se aprueba el proyecto son: Daniel Melo (PS), Lorena Pizarro (PC), Mónica Arce (IND-DC), Jaime Araya (PPD), Luis Malla (PL), Lorena Fries (FA), Jaime Sáez (FA), Ana María Gazmuri (AH), Nathalie Castillo (PC) y Nelsón Venegas (PS).

Este proyecto de reforma busca abordar la percepción de privilegio en el sistema político y judicial, y se encuentra en discusión en el contexto actual del Congreso.