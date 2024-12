¿Qué implicaciones tiene el contacto de Maite Orsini con la fiscal Lorena Orellana?

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió al contacto realizado por la diputada Maite Orsini a través de WhatsApp con la fiscal regional oriente, Lorena Orellana, en el contexto de la investigación por las denuncias de violación en contra de su expareja, Jorge Valdivia. Esta comunicación, que fue revelada por T13, tuvo lugar el 23 de octubre, cuando la legisladora se puso en contacto con la fiscal para informarle que en los medios de comunicación se estaba hablando del caso del exfutbolista y para consultar si esto era objeto de investigación.

Detalles del contacto entre Orsini y la fiscal

La ministra Orellana, en declaraciones a Meganoticias, comentó que “cuando ocurrió la primera denuncia contra el futbolista Valdivia, nosotras tomamos contacto con la denunciante y asumimos por un breve lapso su representación jurídica”. Orellana añadió que durante este tiempo se presentaron diversas situaciones bajo una intensa presión mediática, y que ahora se ha enterado de un llamado de parte de una parlamentaria.

Declaraciones de la ministra Orellana

La ministra hizo un llamado a la prudencia y a respetar el principio de impersonalidad del servicio público, indicando que “independiente de lo que me ocurra personalmente, yo tengo un mandato, y en este caso me parece complejo”. Orellana enfatizó la importancia de que las víctimas tengan la certeza de que recibirán un proceso justo como denunciantes, sin interferencias de ningún tipo, y que quienes ocupan cargos políticos tienen una responsabilidad en este sentido.

Obligaciones del cargo público

Orellana subrayó que “no quiero juzgar intenciones, pero creo que por eso mismo es muy importante el principio de impersonalidad, es decir, que independiente de nuestra deriva personal tenemos un cargo y ese cargo viene con obligaciones”. En este contexto, destacó que estas obligaciones incluyen el respeto al debido proceso y la consideración del impacto que las acciones de los funcionarios públicos pueden tener en un proceso judicial, especialmente en casos de delitos sexuales.

Investigación sobre la comunicación

En relación a si se solicitará una investigación sobre esta comunicación, Orellana indicó que “nosotros no tenemos la representación jurídica en este caso, y no me cabe duda que los representantes de la víctima así lo harán, y por supuesto todo esto está en mano de la Fiscalía Oriente”.

Información para víctimas de violencia

El artículo también menciona que si alguien es víctima o testigo de violencia hacia la mujer, puede comunicarse con el fono de orientación del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) al 1455. Este número está disponible tanto en teléfonos fijos como en celulares, y ofrece orientación para ayudar a las víctimas de maltrato o para guiar en los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo se refiere a un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.