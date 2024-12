Blake Lively inicia acciones legales contra Justin Baldoni tras tensiones en el rodaje

La actriz Blake Lively ha decidido tomar acciones legales contra su coprotagonista Justin Baldoni tras una serie de disputas durante el rodaje de la película ‘Romper el círculo’. Esta noticia se dio a conocer el 21 de diciembre, en medio de la promoción de la película, que ha recibido una buena acogida por parte del público, pero que también ha estado marcada por controversias y críticas hacia el elenco.

Antecedentes de la disputa

Desde antes del estreno de ‘Romper el círculo’, Lively y Baldoni mostraron una evidente enemistad, la cual se intensificó a lo largo del rodaje. Según informes de TMZ, la demanda presentada por Lively incluye varias peticiones que realizó antes de comenzar la filmación, las cuales se centran en el tipo de contenido que se presentaría en la película.

Demandas específicas de Blake Lively

Entre las solicitudes de Lively se encuentran prohibiciones sobre ciertos temas y escenas, tales como: “No mostrar más videos desnudos o imágenes de mujeres a Blake, no mencionar más la supuesta ‘adicción a la pornografía’ previa de Baldoni, no discutir más sobre conquistas sexuales frente a Blake, no mencionar más los genitales del elenco y el equipo, no hacer más preguntas sobre el peso de Blake y no mencionar más al padre muerto de Blake”.

Se informa que Sony Pictures, la productora de la película, habría aprobado todas estas solicitudes. Sin embargo, Lively alega que Baldoni llevó a cabo una campaña de manipulación en su contra. Por su parte, la defensa legal de Baldoni ha calificado las acusaciones de Lively como falsas, sugiriendo que la demanda tiene como objetivo mejorar su reputación, que ha sido objeto de críticas.

Sinopsis de ‘Romper el círculo’

La película ‘Romper el círculo’ narra la historia de una joven que se traslada a una nueva ciudad con el sueño de abrir su propio negocio. Durante su estancia, conoce a un hombre del que se enamora rápidamente. Sin embargo, su felicidad se ve amenazada cuando la relación comienza a tornarse agresiva y abusiva en varios aspectos, lo que la lleva a enfrentar una difícil decisión sobre su futuro.

La película, que es una adaptación de la novela de Colleen Hoover, ha generado tanto interés como controversia, especialmente en el contexto de las disputas entre sus protagonistas.