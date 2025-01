Bombo Fica desata controversia al rechazar invitaciones a festivales por polémica con productora

Bombo Fica fue anunciado este martes como el primer humorista confirmado del Festival de Las Condes, que se llevará a cabo en 2025, organizado por CHV y DG Medios. Sin embargo, en medio de esta noticia, el comediante generó una gran controversia durante su participación en el programa Plan Perfecto, lo que provocó la indignación del director del Festival de Viña y del Festival de Olmué.

Polémica en el programa Plan Perfecto

Durante su intervención en Plan Perfecto, Bombo Fica reveló que no asistiría a los festivales de Viña y Olmué debido a problemas con la productora Bizarro, que es la encargada de estos eventos. El humorista mencionó que ya había tenido desacuerdos previos con esta empresa, especialmente en relación a los pagos que reciben los artistas nacionales. En el programa, Fica reiteró sus críticas, añadiendo un nuevo elemento a la controversia: había estado preparado para participar en el Festival de Olmué tras recibir un llamado de Eduardo Cabezas, un ejecutivo de TVN, pero fue informado un día antes del anuncio de la parrilla que no sería parte del evento.

Bombo Fica compartió su experiencia diciendo: “El día antes que se lanzara la parrilla me mandaron un mensaje y me decía ‘te libero la fecha, tengo un presupuesto de 5 millones de pesos… Me sentí manoseado y basureado, yo tenía un trabajo armado”.

Críticas a la remuneración de los artistas

El comediante también expresó su descontento con la forma en que se manejan los pagos en los festivales, señalando que “el canal y la municipalidad estuvieron interesados en mi presencia, la productora jamás me llamó, ninguna conversación”. Fica recordó que en una ocasión anterior, tras la pandemia, había recibido una oferta de $40 millones para participar en el Festival de Viña. Afirmó que el festival genera ingresos significativos, mencionando que “monetizando lo que es el Festival de Viña, solo el corte de boletos y más publicidad genera $18 mil millones”.

El humorista argumentó que “estoy por dignificar al artista chileno, que aquí tiene que haber una proporción. ¿Por qué yo tengo que recibir menos del 5% de un artista extranjero cuando yo tengo una trayectoria de casi 40 años de carrera? Desde 2012 a la fecha, he sido el artista que más rating ha marcado”.

Respuesta de Bizarro y el Festival de Viña

Ante las declaraciones de Bombo Fica, Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña y de la productora Bizarro, respondió a las críticas del comediante. Merino expresó: “Pocas veces redondo algo a quienes hablan mal de nosotros, y respeto mucho el trabajo que hacen los comediantes… lo que hace constantemente Bombo Fica en televisión o medios es algo que no está bien”.

Merino también desmintió las afirmaciones de Fica sobre los pagos a artistas internacionales, indicando que “miente al decir que a una artista mundialmente reconocida le pagaron 800M (lo que es totalmente falso)”. Además, argumentó que “compararse con ella, es aún más aberrante porque hacen cosas totalmente distintas”.

El director de Bizarro explicó que los artistas internacionales tienen costos operativos mucho mayores, incluyendo un equipo de trabajo extenso y gastos de producción. Aclaró que “un artista internacional, que tiene características como las que describí arriba, con suerte se queda con un 5% de ganancia”, mientras que los comediantes locales no enfrentan esos mismos gastos.

Finalmente, Merino concluyó que “no he tenido el placer de conocer en persona a Bombo… nunca alguien de Bizarro se ha reunido con él o le ha hecho una oferta, sin embargo, para él es fácil constantemente hablar mal de nosotros”. Expresó su deseo de poder reunirse con Fica en el futuro para aclarar la situación y mostrarle la información correcta.