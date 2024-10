Desmienten acusaciones contra Irina Karamanos en caso Procultura, asegura ministra Vallejo

Las autoridades aclaran la situación y refuerzan la transparencia en el manejo de la información.

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la situación actual de la investigación relacionada con la fundación Procultura en el contexto del caso Convenios. Vallejo afirmó que hasta el momento no se ha encontrado evidencia que vincule a Irina Karamanos con supuestos abonos a dicha fundación. Esta declaración se produce tras la difusión de información en medios de comunicación, específicamente en El Mostrador, que fue categóricamente desmentida por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), así como por la propia Karamanos.

En una entrevista concedida a Chilevisión, la ministra Vallejo destacó que “no hay evidencia, entiendo que hay un desmentido categórico, tres desmentidos categóricos de esto que salió en los medios de comunicación”. En relación a la información que circuló, Vallejo explicó que se mencionaba que había una investigación que había quedado estancada tras la suspensión del fiscal Palma, quien estaba siendo investigado en una arista del caso Hermosilla. Sin embargo, la Fiscalía Regional de Coquimbo desmintió esta afirmación, aclarando que la investigación no estaba paralizada, sino que estaba en curso y contaba con el apoyo de tres fiscales adjuntos y un equipo significativo de abogados.

Respecto a la PDI, Vallejo indicó que se había afirmado que la policía civil había solicitado citar a Irina Karamanos en calidad de imputada para la investigación, pero el director general de la PDI desmintió esta información. La ministra también mencionó que Karamanos había negado categóricamente haber realizado abonos a la fundación, afirmando que, por el contrario, “yo recibía un sueldo por trabajar en un periodo determinado de casi 900.000 pesos”. Karamanos también se comprometió a entregar toda la documentación necesaria para aclarar cualquier duda sobre su situación.

En cuanto al caso Procultura, Vallejo subrayó que, más allá de los hechos que han sido desmentidos, existe una investigación más amplia en curso sobre Procultura y los posibles responsables, la cual está siendo llevada a cabo por la Fiscalía. La ministra expresó su esperanza de que esta investigación llegue a un resultado satisfactorio, al igual que en otros casos relacionados con fundaciones.

Vallejo también mencionó que en el marco de las indagatorias del caso Convenios hay un parlamentario desaforado, un gobernador y formalizaciones en curso. Afirmó que se trata de una investigación que abarca diversas fundaciones y que ha mostrado resultados, aunque aún no ha concluido por completo. La ministra concluyó que, aunque a veces la información no se difunda adecuadamente a través de los medios, eso no implica que las autoridades no estén trabajando en la investigación.