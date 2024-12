Carla Ballero revela detalles inesperados sobre su relación con Raúl Fergie

Carla Ballero, exbailarina de ‘Morandé con Compañía’, fue invitada al programa ‘Nada que perder’, donde sorprendió a la audiencia al hablar sobre su relación actual con el empresario Raúl Fergie. A pesar de haberse separado hace algunos años, ambos continúan viviendo bajo el mismo techo. Esta situación ha generado curiosidad entre los espectadores, pero Ballero enfatizó que su convivencia se debe al bienestar de sus tres hijos en común, aclarando que no existe un vínculo romántico entre ellos.



Los conductores del programa, Roberto Cox y Nicolás Cabargas, mostraron escepticismo respecto a las afirmaciones de Ballero. La exmodelo reveló que “el único hombre que a mí me pone nerviosa es Raúl”, lo que llevó a los presentadores a cuestionar la naturaleza de su relación.

Ballero explicó que Raúl, quien es 18 años mayor que ella, “no me pone nerviosa sexualmente, sino que me pone nerviosa porque nunca sé lo que me va a decir, como que es permanentemente una sorpresa”. Esta declaración generó un intercambio entre los conductores, quienes indagaron sobre la posibilidad de un reencuentro amoroso entre la expareja.

Cabarga preguntó a Ballero si podría haber un acercamiento romántico con el padre de sus hijos, sugiriendo que, dado que lo encuentra atractivo, podría haber un “remember”. Sin embargo, Ballero desestimó esta idea de manera contundente, afirmando: “No, es que nuestra historia fue muy heavy. Entonces no”.

Cox, por su parte, sugirió que tal vez con el tiempo las heridas del pasado se han sanado, lo que podría abrir la puerta a una posible reconciliación. No obstante, Ballero reafirmó su postura, indicando: “La tenemos clara (…) Él saca lo mejor de mí, y él dice lo mismo de mí, entonces así permanecemos para los niños”.

La conversación en el programa dejó en claro que, a pesar de la cercanía y la convivencia, la relación entre Carla Ballero y Raúl Fergie se basa en un entendimiento mutuo por el bienestar de sus hijos, sin que haya indicios de un regreso a una relación romántica.