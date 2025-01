Catalina Pérez se defiende de acusaciones y denuncia filtraciones en su contra, mientras la ministra Orellana critica la criminalización del aborto

La diputada Catalina Pérez se pronunció esta tarde sobre su supuesta implicación en la investigación relacionada con la firma de convenios irregulares de Democracia Viva, tras la filtración de una serie de chats que revelan conversaciones con Daniel Andrade. Pérez enfatizó que no está involucrada en las acusaciones en su contra.

Defensa de Catalina Pérez

En un extenso registro audiovisual, que fue compartido por la emisora radial ADN en sus redes sociales, la diputada se defendió de las imputaciones que enfrenta en dos líneas de investigación. En su declaración, Pérez expresó su preocupación por las filtraciones de la carpeta investigativa de la Fiscalía, las cuales, según ella, parecen más una estrategia comunicacional que un esfuerzo por esclarecer las acusaciones de fraude al fisco.

Pérez afirmó: “Ante la publicación de múltiples filtraciones de la carpeta investigativa de la Fiscalía en una causa reservada, quiero expresar públicamente mi preocupación por esta manera de proceder, que parece más propia de una estrategia comunicacional que de buscar el esclarecimiento de lo que la Fiscalía me acusa, que es del delito de fraude al Fisco”.

La diputada reiteró que nunca participó en la firma de los convenios y que no recibió ningún beneficio económico de ellos. “Nunca intervine de ninguna manera en la suscripción de los convenios, no hice nada para que estos convenios se concretaran. No recibí un peso de aquellos y no conocía los detalles financieros u operacionales de ellos”, puntualizó.

Pérez explicó que, antes de que comenzaran las indagatorias, confió en su entonces pareja, Andrade, sobre la legalidad de los convenios, y que solo se enteró de los detalles cuando la situación se hizo pública.

Filtraciones y acusaciones

La diputada también se refirió a los mensajes filtrados, que describió como imprudentes, y que se relacionan con su apoyo a Andrade en la búsqueda de empleo, antes de que se firmaran los convenios. “Se han filtrado mensajes horribles, muy posteriores a la firma de los convenios, una vez que esto era públicamente conocido, para buscar ayudarlo y enfrentarlo, lo que era para mí en ese entonces una crisis comunicacional”, indicó.

Pérez reconoció que se equivocó en su comportamiento, pero insistió en que esto no constituye un delito de fraude al fisco. “Me equivoqué, pero nada de esto da cuenta, ni de lejos, de un delito de fraude al fisco, que es de lo que se me acusa”, afirmó.

Investigación por aborto

Además de la investigación por fraude al fisco, la diputada enfrenta una segunda causa abierta por un posible delito de aborto, que está siendo investigada por la Fiscalía de Antofagasta. Pérez criticó esta indagatoria, sugiriendo que busca un motivo para desaforarla. “Me parece miserable. Como no existe evidencia para acusarme de tráfico de influencias, ni de fraude al fisco, ahora buscan en mis fichas médicas y ginecológicas algún fundamento para culparme”, expresó.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, también se pronunció sobre esta situación, abogando por el cese de la persecución y criminalización de las mujeres en temas relacionados con el aborto. Orellana declaró: “Creemos que en nuestro país no se puede seguir persiguiendo y criminalizando a las mujeres por este tema, y que debemos avanzar y no retroceder en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, y finalmente, su posibilidad de decidir respecto a sus proyectos de vida”.

La ministra destacó que estas investigaciones implican un gasto significativo para el Estado y afectan la salud mental de las mujeres involucradas, especialmente aquellas que han enfrentado situaciones complejas relacionadas con el aborto.