Connie Achurra anuncia el fallecimiento de Claudio Carrizo, destacado productor musical chileno

En las últimas horas, la artista Connie Achurra anunció el fallecimiento de Claudio Carrizo, su exmarido y reconocido productor musical, quien tuvo una destacada trayectoria en la televisión chilena. Carrizo fue parte de exitosas teleseries de Mega, como ‘El Señor de la Querencia’ y ‘Nuevo Amores de Mercado’.

Detalles sobre el velorio y funerales

Según la información proporcionada por Achurra, el padre de sus dos hijas será velado a partir de las 14:00 horas en un cementerio, donde también se llevarán a cabo sus funerales durante la mañana del martes 24 de diciembre.

¿Quién era Claudio Carrizo?

Claudio Carrizo, quien contaba con 49 años, no solo se destacó como productor musical, sino que también fue cantante y compositor. En el año 1997, participó en el Festival de Viña del Mar, donde ganó la Gaviota de Plata con su canción ‘Te amaré en silencio’, en la categoría de ‘Mejor Intérprete’.

El sitio web de los Premios Pulsar lo describió como un productor artístico de diversos programas de televisión, incluyendo ‘Rojo’, ‘La Tele o Yo’, ‘Floribella’, ‘Calle 7’ y ‘Teletón’ 2014, entre otros.

Contribuciones musicales y colaboraciones

Carrizo también compuso para artistas reconocidos como Álex Ubago y Luis Jara. Además, fue el productor musical del exitoso proyecto ‘El reino infantil’, que ha acumulado más de 400 millones de visitas en YouTube.

Su relación con Connie Achurra

La influencer gastronómica y el fallecido músico se conocieron en el programa Rojo VIP en el año 2004. En ese momento, Carrizo estaba buscando a una experta en calidad vocal, y fue Julio César Rodríguez quien le sugirió entrevistar a Achurra.

A pesar de que inicialmente Carrizo no estaba convencido de que Connie fuera la persona adecuada, comentando que “es simpática, pero no es para esto. Es muy joven, no la veo acá, esto es peso pesado, creo que hay que buscar otra persona”, posteriormente se enamoró de ella. Rodríguez recordó en una emisión de un programa en 2023 que “yo estaba con el ojo en la Connie, y estaba seguro de que ella era. Le digo a Carrizo que la contratemos, él no quería y después se enamoró de ella. No la quería y se enamoró y terminó siendo el papá de sus hijas”.