Día del Ticket de Cambio: Sernac aclara derechos de consumidores tras las festividades

El Día del Ticket de Cambio, que se celebra el jueves posterior a la Navidad, es una jornada en la que muchos consumidores solicitan devoluciones o cambios de regalos. En este contexto, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha recordado a la población sus derechos tanto en compras presenciales como en línea, destacando el derecho a retracto ‘a todo evento’.

Derechos de los consumidores

El Sernac ha explicado que el derecho a retracto ‘a todo evento’ se aplica bajo dos condiciones específicas. La primera se refiere a las compras realizadas en línea, donde el consumidor tiene un plazo de 10 días para retractarse desde la recepción del producto. La segunda condición se relaciona con el ticket de cambio, que aunque no es obligatorio para los comercios, se convierte en una obligación si el comercio lo ha ofrecido al consumidor.

Para poder ejercer estos derechos, es fundamental que el consumidor conserve una copia de la boleta o del ticket de cambio, según corresponda. Además, es crucial que el producto se mantenga en su empaque original y no haya sido utilizado. En caso de que el regalo recibido no sea del agrado del consumidor, se recomienda no abrir el producto para facilitar su cambio.

¿Qué es el derecho a retracto?

El derecho a retracto permite a los consumidores arrepentirse de una compra o finalizar un contrato dentro de los primeros 10 días desde que recibieron el producto o aceptaron el servicio. Este derecho es aplicable en diversas situaciones, tales como:

La compra o contratación de servicios ofrecidos en reuniones organizadas por una empresa, donde el consumidor debe aceptar el servicio el mismo día.

La compra o contratación de servicios a través de medios electrónicos, como internet o teléfono.

Excepciones al derecho a retracto

Existen ciertas excepciones en las que no se aplica el derecho a retracto. Estas incluyen:

Bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o que puedan deteriorarse o caducar rápidamente.

Bienes confeccionados o personalizados según las especificaciones del consumidor, a menos que el proveedor no haya cumplido con dichas especificaciones.

Bienes de uso personal o de higiene sellados, como cepillos de dientes o ropa interior, cuyos sellos de seguridad hayan sido abiertos o retirados por el consumidor tras la entrega.

En el caso de las compras realizadas de manera presencial, el derecho a retracto solo es aplicable si el consumidor no tuvo acceso directo al producto adquirido.

Información sobre el ticket de cambio

Los comercios pueden ofrecer de manera voluntaria la posibilidad de cambiar un producto si este no es del agrado del consumidor. Estas políticas son comúnmente conocidas como ‘satisfacción garantizada’. En tales casos, se requiere que los consumidores conserven todos los elementos originales que acompañaban al producto y que este no haya sido utilizado. Aunque la oferta de un ticket de cambio es voluntaria para el comercio, se convierte en una obligación que debe ser respetada si ha sido ofrecida.

Garantía legal de los productos

Todos los productos adquiridos en comercios formales cuentan con una garantía legal de seis meses desde su recepción. Este derecho se aplica en situaciones donde el producto es defectuoso, le faltan piezas, no es apto para el uso previsto, ha sido reparado anteriormente y presenta fallas persistentes, entre otras situaciones estipuladas por la Ley del Consumidor.

Si un consumidor compra un producto nuevo que resulta ser defectuoso, tiene tres opciones dentro del período de seis meses:

Devolución del dinero.

Cambio del producto.

Reparación gratuita.

Garantía extendida

Algunos comercios ofrecen una ‘garantía extendida’ para ciertos productos, especialmente en el ámbito de la tecnología. Esta garantía es opcional para el consumidor y no reemplaza el derecho a la garantía legal. La garantía extendida, que puede tener un costo adicional, es un contrato de adhesión que el consumidor acepta, por lo que debe ser respetado en su totalidad. Así, los consumidores que adquieran una garantía extendida, por ejemplo, de dos años, pueden hacerla efectiva hasta el último día de su vigencia.

Información adicional sobre Sernac

El Sernac es la entidad encargada de proteger los derechos de los consumidores en Chile, proporcionando información y asesoría sobre las normativas que rigen las compras y los derechos de los consumidores.