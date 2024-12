Escándalo en Paraguay: senador argentino detenido con más de 200.000 dólares sin justificar

El senador argentino Edgardo Kueider ha sido detenido en Paraguay con más de 200.000 dólares sin justificar, lo que ha desatado un conflicto entre el gobierno de Javier Milei y el kirchnerismo, en un contexto de acusaciones de corrupción en la política argentina. La situación se ha complicado para Kueider, quien enfrenta una acusación de tentativa de contrabando, lo que ha llevado a su expulsión del Congreso. Este caso es solo una parte de un entramado más amplio de presunta corrupción que involucra a figuras de ambos lados de la política argentina.

Kueider, quien accedió a su cargo en el Senado en 2019 gracias al apoyo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, se separó del bloque oficialista en 2022 y formó uno nuevo llamado Unidad Federal. A pesar de su separación, ha mantenido una postura dialoguista con el oficialismo, facilitando la aprobación de la Ley Bases, que es fundamental para las políticas de ajuste del gobierno actual. Tras esta sanción, Kueider fue nombrado presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, un puesto que obtuvo con el apoyo de La Libertad Avanza, el partido de Milei.

El 4 de diciembre, Kueider fue detenido en un control de rutina en el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Brasil y Paraguay. En ese momento, viajaba en una camioneta SUV Chevrolet Trailblazer 4×4 junto a su secretaria, Iara Guinsel Costa, quien ocupa un alto cargo en el Senado. Al ser abordados por la policía, Kueider se identificó como senador y afirmó estar “afín al gobierno del presidente Milei”. Sin embargo, el nerviosismo de Guinsel Costa generó sospechas en los agentes, quienes decidieron inspeccionar el vehículo.

Durante la revisión, se encontró en el maletero una mochila que contenía 211.012 dólares, 3,9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes, todo sin declarar. Además, se halló pomada para zapatos, un elemento que se utiliza para engañar a los perros entrenados para detectar dinero o drogas. Al no poder justificar el origen de los fondos, Kueider y Guinsel Costa fueron detenidos, aunque posteriormente se les otorgó prisión domiciliaria tras pagar una fianza de 150.000 dólares cada uno. Kueider declaró: “El dinero no es mío. No tengo que justificar nada porque no era mío”.

Este escándalo en Paraguay representa la tercera causa judicial en contra de Kueider. Anteriormente, se le investiga en Concordia, Entre Ríos, por enriquecimiento ilícito, y en la justicia federal de San Isidro, Buenos Aires, por supuestas coimas relacionadas con contratos estatales. También se investiga si utilizó una empresa sin actividad como fachada para adquirir varios departamentos. Tras el incidente en Paraguay, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) ha iniciado una nueva investigación sobre el origen del dinero incautado, centrándose en el periodo de 2017 a 2023. Kueider no ha presentado su declaración jurada patrimonial desde 2021, cuando reportó un patrimonio de 5,3 millones de pesos, que incluía dos casas y dos vehículos Chevrolet.

Según datos de Migraciones, entre noviembre de 2009 y diciembre de 2014, Kueider realizó más de 160 viajes al exterior, principalmente a Uruguay, Brasil y Paraguay, y en 11 de esos viajes estuvo acompañado por Guinsel Costa.

El escándalo ha generado un cruce de acusaciones entre el oficialismo y el kirchnerismo. Tanto Milei como Cristina Kirchner han intentado desvincularse de Kueider. Milei recordó que Kueider formaba parte de la boleta K en 2019, mientras que Kirchner respondió que si Kueider hubiera sido de su partido, no habría votado la Ley de Bases. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, también condenó la conducta de Kueider y apoyó la idea de destituir a todos los legisladores con causas judiciales.

En el Senado, el interbloque de Unión por la Patria, que responde a Kirchner, solicitó un debate sobre la expulsión de Kueider. La mayoría de los senadores votó a favor de su expulsión, lo que permitirá que un legislador kirchnerista ocupe la banca vacante. La sesión estuvo marcada por tensiones y acusaciones entre los diferentes bloques políticos. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó el desafuero y la detención de Kueider, lo que fue posible tras su expulsión del Senado.

Finalmente, se ha planteado la posibilidad de que la sesión que expulsó a Kueider sea declarada nula debido a cuestiones de procedimiento relacionadas con el traspaso del poder de Milei a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, lo que podría tener implicaciones adicionales en el futuro político de Kueider y su partido.