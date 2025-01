¿Cómo una novela sobre política familiar se enfrenta a un contexto electoral divisivo?

La nueva novela de Elizabeth Harris, titulada Cómo dormir por la noche (How to sleep at night), aborda la compleja dinámica de una familia dividida por la política en un contexto donde un líder divisivo está a punto de asumir nuevamente el poder. La obra, que se presenta como una mezcla de calidez y profundidad, busca atraer a los lectores a través de sus argumentos absorbentes, a pesar de las preocupaciones políticas que puedan tener sobre el impacto de las decisiones de los líderes en la vida cotidiana.

Trama y personajes

La historia se centra en Ethan Keller y Gabe Alter, quienes parecen llevar una vida perfecta en los suburbios de Nueva Jersey, donde crían a su hija de cinco años, Chloe. La narrativa comienza cuando Ethan, un abogado que ha trabajado durante muchos años en la oficina del fiscal general de Nueva York, decide postularse como candidato para el Congreso. Al principio, Ethan recibe la noticia con una mezcla de indiferencia y diversión, mientras corrige exámenes en su trabajo como profesor en un instituto de élite en Manhattan.

En una conversación, responde a su esposa con un “Es estupendo, ángel” mientras se muestra indiferente. Sin embargo, pronto se da cuenta de que su asesor político ha comenzado a generar una sensación de pánico en su interior. La historia revela cómo Gabe, un liberal sin complejos, se enfrenta a la difícil situación de apoyar a su esposo mientras lidia con las opiniones ofensivas de otros. La relación entre ambos se complica por la culpa y la presión de sus roles en la esfera pública y privada.

Desarrollo de la narrativa

La novela presenta una serie de eventos desafortunados que amenazan la carrera política de Ethan. En un acto de recaudación de fondos celebrado en un lujoso apartamento en el Upper West Side, Gabe se encuentra rodeado de conversaciones que lo hacen querer “salir corriendo y gritar“. Los asistentes expresan opiniones sobre una supuesta “chusma despierta” y una conspiración internacional de la izquierda, lo que añade un tono cómico a la situación. En este contexto, Gabe se ve obligado a sostener una bebida rosa, que simboliza las tensiones en su núcleo familiar.

La hermana de Gabe, Kate, quien es reportera en el ficticio Herald Ledger, le aconseja que mantenga una distancia de diez mil millas de la carrera política de Ethan. A medida que avanza la trama, se desarrollan una serie de acontecimientos que ponen en peligro la carrera de Ethan y la estabilidad de su familia.

Personajes secundarios y sus historias

Uno de los personajes que aporta una perspectiva emocional es Nicole Harmon, quien ha estado lidiando con problemas personales y autodestructivos durante años. Al inicio de la novela, se presenta como una mujer insatisfecha que vive en el distrito electoral de Ethan, pasando sus días haciendo bocadillos y lidiando con un matrimonio infeliz con Austin, un ejecutivo farmacéutico. La historia de Nicole se entrelaza con la de Ethan y Gabe cuando ella revive un romance del pasado tras un intercambio de mensajes en Instagram.

La novela también explora la vida cotidiana de la familia, incluyendo momentos cómicos y dolorosos, como la presencia de Fang, una serpiente albina que se escapa de su tanque, y las interacciones con los juguetes de Chloe, que incluyen Legos y otros objetos. La narrativa se enriquece con detalles sobre la vida familiar y las tensiones que surgen en el hogar.

Perspectivas sobre el periodismo

La obra también ofrece una visión del mundo del periodismo, con descripciones de la redacción de un periódico y las dinámicas entre los reporteros de diferentes secciones. Se menciona que los reporteros de la sección de negocios “tendían a parecer arreglados compatriotas” mientras que los de la sección internacional “vibraban de ansiedad por la cafeína“. Esta representación del entorno periodístico añade una capa adicional a la narrativa, mostrando cómo las decisiones en el ámbito político y mediático pueden influir en la vida personal de los personajes.

La novela de Elizabeth Harris se desarrolla en un contexto donde las relaciones personales y las decisiones políticas están intrínsecamente ligadas, ofreciendo una exploración profunda de las emociones y las tensiones que surgen en una familia en tiempos de polarización política.