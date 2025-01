Elon Musk sugiere que explosión del Cybertruck en Las Vegas fue un ataque terrorista

Elon Musk ha utilizado su cuenta en X para afirmar que la explosión del Tesla Cybertruck frente al Trump Hotel en Las Vegas fue resultado de un atentado terrorista, destacando que las características del vehículo contribuyeron a mitigar los efectos de la explosión. Musk indicó: “Hemos confirmado que la explosión fue causada por pirotecnia de alto calibre y/o una bomba transportada en la caja del Cybertruck arrendado”, enfatizando que el incidente “no está relacionado con el vehículo en sí” y que “toda la telemetría del vehículo era normal en el momento de la explosión”. En una publicación posterior, Musk se dirigió directamente a los responsables del ataque, afirmando: “Los malvados imbéciles eligieron el vehículo equivocado para un ataque terrorista. El Cybertruck contuvo la explosión y la dirigió hacia arriba”. Además, subrayó que “ni siquiera las puertas de cristal del hotel se quebraron”. La Policía de Las Vegas ha confirmado que el vehículo estaba cargado con cilindros de gas, cilindros de combustible para camping y morteros de pirotecnia de alto calibre. El sheriff de la Policía de Las Vegas, Kevin McMahill, declaró en una rueda de prensa que el hecho de que el vehículo implicado fuera un Cybertruck de Tesla “realmente limitó los daños ocasionados”. McMahill observó que la onda explosiva “salió hacia arriba” sin “ni siquiera romper las puertas de vidrio del frente del Trump Hotel”, mientras que el exterior del Cybertruck quedó prácticamente “intacto”. Musk también compartió en su cuenta de Twitter: “The evil knuckleheads picked the wrong vehicle for a terrorist attack. Cybertruck actually contained the explosion and directed the blast upwards. Not even the glass doors of the lobby were broken.” El incidente ocurrió a las 8:40 hora local (13:40 hora de Chile) del miércoles 1 de enero, cuando el vehículo explotó en la entrada del Trump Hotel, resultando en la muerte del conductor y dejando a otras siete personas heridas. El Cybertruck se había estacionado en la zona de ‘valet’ del hotel pocos segundos antes de la explosión. Las autoridades están investigando el suceso como un posible acto terrorista. Según reportes de ABC News, una fuente reveló que el vehículo contenía “una carga de morteros tipo fuegos artificiales”. Este incidente se produjo pocas horas después de que un individuo, identificado como Shamsud-Din Bahar Jabbar, atropellara a un grupo de personas que celebraban el Año Nuevo en la intersección entre Canal Street y Bourbon Street en Nueva Orleans, causando al menos 15 muertes y 30 heridos. Tras embestir a la multitud, Jabbar descendió de la camioneta y comenzó a disparar contra los presentes antes de ser abatido por agentes policiales.