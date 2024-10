Ernestina Pais comparte su camino hacia la recuperación y su nueva perspectiva de vida

Ernestina Pais comparte su experiencia de recuperación y optimismo tras una crisis de salud que la llevó a la internación.

Este jueves por la tarde, en el programa Intrusos de América, la periodista Ernestina Pais compartió detalles sobre su estado físico y emocional tras haber atravesado una crisis nerviosa significativa. Esta situación, que requirió su internación de urgencia en marzo pasado, ha sido un proceso complicado, pero la empresaria gastronómica se mostró optimista respecto a su futuro. Durante su reencuentro con las cámaras, Pais afirmó: “En este momento soy un monje tibetano. Están frente a una persona que no necesita bastón ni nada”.

La conductora explicó que su recuperación ha implicado un trabajo profundo y real, señalando que ha dejado atrás el consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos, así como otros excesos que habían afectado su salud. “No importa en qué etapa de la vida estés, podés dar un volantazo”, expresó, refiriéndose a su proceso de cambio.

“Yo busco estar mejor. Se puede sin bastones, o celular, o televisión. Lo digo por la industria, que ya obviamente me dio de comer varios años, pero uno tiene que estar bien consigo mismo para después elegir. Te pueden meter, pero uno tiene el poder de decir: ‘Ahora quiero tal cosa’”, añadió.

En la entrevista, el cronista del programa indagó sobre su hijo Benicio, fruto de su relación con Alejandro Guyot, preguntando qué opinaba él sobre su proceso de recuperación. Sin dudar, Pais respondió: “¡Que admira!”.

La periodista continuó hablando sobre su recuperación, que ha durado seis meses y medio, describiéndola como intensa. “Yo entregué eso y dije: ‘Acá salgo bien’. Me parecía indicado. Además, fue un aprendizaje y sigo haciéndolo”, comentó, enfatizando que es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo.

Cuando el notero Rafel Juli le preguntó cuándo había hecho “click” en su proceso de cambio, Pais respondió que fue cuando se dio cuenta de que solo le quedaba ver el fondo. “Mis amigos y mi familia hicieron notar eso”, explicó, refiriéndose a la importancia del apoyo de sus seres queridos.

La animadora también reflexionó sobre cómo, al estar en medio de una situación difícil, a menudo no se tiene la claridad que se puede alcanzar después. “Uno cuando está transitando eso, no se ve tan lúcido como estoy ahora. Quería entregarme, pero es difícil querer ayudar cuando no tienes ganas de levantarte. Ocurría que estaba bien, y a pesar de que trabajaba bien, el resto era un quilombo”, relató.

En cuanto a su vida amorosa, Pais se mostró esperanzadora, mencionando que ahora vendrá un nuevo amor, aunque reconoció que podría parecer un cliché. “Es mi primer gran amor”, dijo.

La periodista también recordó momentos dolorosos que la llevaron a buscar ayuda profesional, mencionando que había visto morir a dos colegas en el último año, lo que le causó mucha tristeza. “¿Sabes qué? Esta vez no lo voy a permitir. Y pensé: ‘Voy a juntar todas las cosas, incluidas aquellas que vengo ocultando bajo la alfombra’”, compartió.

Su reaparición pública se produjo hace menos de una semana, cuando asistió al cumpleaños del relacionista público Charly Ronco, celebrado en un bar de Palermo, donde estuvieron presentes varias personalidades del medio, como Coco Fernández, Virginia Elizalde, Benito Fernández y Gabriel Corrado. “La vi impecable, súper bien de humor, consciente de todo”, comentó el homenajeado en Teleshow.