Boric respalda a Tohá y se compromete a aprobar la reforma de pensiones en enero

El Presidente de la República, Gabriel Boric, lideró un consejo de gabinete en La Moneda este lunes, donde expresó su apoyo a la labor de la ministra del Interior, Carolina Tohá. Este respaldo se produce en un momento en que se anticipa un cambio de ministros que deberá realizarse a más tardar el 16 de noviembre, debido a que algunos miembros del Ejecutivo aspiran a ser candidatos al Parlamento en 2025.



Durante la reunión, Boric enfatizó que “en materia de seguridad no se puede improvisar, las soluciones no son varita mágica, sino que con trabajo, y en eso no me cabe duda que las policías, la Fiscalía, la ministra del Interior, y todos están dedicados a sacar adelante” las distintas tareas. El mandatario también revisó sus compromisos de campaña, destacando que en los 14 meses restantes de su administración, “nuestra hoja de ruta es clara y conocida por los chilenos”.

El Presidente mencionó la necesidad de avanzar en la reforma de pensiones, señalando que “cualquier persona les dice lo difícil que es llegar a fin de mes” y expresó su confianza en que, con el apoyo del Parlamento, se logrará aprobar esta reforma a fines de este año o a finales de enero. Además, Boric anunció que “vamos a terminar con el CAE, el proyecto ha tenido una buena recepción, es una propuesta justa, progresiva”. También indicó que en diciembre se presentará la ley de aborto, un tema que considera “tremendamente significativo para la sociedad, sobre los derechos sexuales” de las mujeres.

El mandatario subrayó que “sé que la política puede estar a la altura, sé que las confianzas están debilitadas, pero tengo la certeza que actuando con honestidad y con convicción podemos sacar estos desafíos adelante”. En su mensaje a los ministros, Boric instó a “no perder el tiempo en discusiones estériles, sigamos trabajando, aquí se gobierna hasta el último día, el último minuto”. Les pidió que “estén permanentemente en terreno, escuchen a la gente y saquen adelante los proyectos que hemos comprometido con los chilenos”.

En otro tema, el alcalde reelecto de Maipú, Tomás Vodanovic, reafirmó este lunes que “no hay ninguna opción” de que se postule a las elecciones presidenciales de 2025. Durante una entrevista en Tele13 Radio, Vodanovic afirmó: “Yo tengo un contrato firmado con la ciudadanía de Maipú que es inquebrantable”.

El alcalde aclaró que “si quisiera yo, algún día, usar una posición tan importante como la Presidencia de la República, requeriría de otra hoja de ruta, otra preparación y otra experiencia que hoy no tengo”. Destacó la importancia de que un político reconozca los desafíos que puede asumir y los que no.

Vodanovic también comentó que “hay un profundo error en creer que, porque una persona ha aumentado en las encuestas, se convierte inmediatamente en una carta presidencial”. Agradeció la buena evaluación de su trabajo, pero insistió en que es un esfuerzo “muy incipiente”. Sin embargo, el edil subrayó la necesidad de “tener una candidatura presidencial única, una lista parlamentaria única” y valoró los nombres de la ministra Carolina Tohá y del alcalde de Recoleta, Claudio Castro.