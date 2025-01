Caída inesperada del IPC en diciembre sorprende a analistas y plantea nuevas interrogantes

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) experimentó una caída del 0,2% en diciembre, según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicado el miércoles. Esta variación fue inesperada para la mayoría de los analistas del mercado, quienes no anticipaban cambios en el índice. Como resultado, la inflación acumulada para el año 2024 se elevó al 4,5% en la serie empalmada, en comparación con el 3,9% registrado en 2023.



Detalles sobre la variación del IPC

El INE destacó que las principales disminuciones se observaron en los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como en equipamiento y mantención del hogar. Por otro lado, se registró un aumento en los costos de vivienda y servicios básicos. En un comunicado, el INE señaló que “destacaron las disminuciones de alimentos y bebidas no alcohólicas y de equipamiento y mantención del hogar, y el aumento de vivienda y servicios básicos”.

Expectativas del mercado

Los analistas habían previsto que el IPC no presentaría variaciones en diciembre, de acuerdo con el consenso de estimaciones de la encuesta de Bloomberg. En total, cinco de las trece divisiones que componen la canasta del IPC contribuyeron con incidencias negativas a la variación mensual del índice, mientras que ocho divisiones mostraron incidencias positivas. Entre las divisiones que experimentaron descensos en sus precios, se destacó alimentos y bebidas no alcohólicas con una disminución del -0,9%, lo que representó -0,194 puntos porcentuales (pp.), y equipamiento y mantención del hogar, también con una baja del -0,9%, que aportó -0,052 pp. Las otras divisiones que influyeron negativamente en el índice contribuyeron en conjunto con -0,131 pp.

Divisiones con alzas en precios

En contraste, las divisiones que reportaron aumentos en sus precios incluyeron vivienda y servicios básicos, que subieron un 0,3% con una incidencia de 0,050 pp.

Comentarios de expertos

César Guzmán, gerente de Macroeconomía de Inversiones Security, comentó sobre las cifras del IPC de diciembre, indicando que “la cifra de diciembre sorprendió a la baja, no obstante, pareciera ser un registro puntual más que una tendencia”. Guzmán añadió que “de hecho, los indicadores subyacentes desestacionalizados siguen en niveles elevados”.

Variaciones en productos específicos

En cuanto a los productos, se observó que el transporte aéreo internacional tuvo una disminución mensual del 12,2% en diciembre, mientras que los precios de las papas cayeron un 16,6% y los vinos disminuyeron un 6,6%. El pan también mostró una caída del 2,6% mensual. Por otro lado, el transporte aéreo nacional experimentó un aumento mensual del 19,4%, y los precios de los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares subieron un 0,7% en diciembre.

Perspectivas futuras

Un análisis del equipo de Estudios de Banco Santander indicó que “la sorpresa respecto a nuestra proyección estuvo relacionada, principalmente, al componente volátil y, en particular, a frutas y verduras que presentó una baja de 4,75% m/m (vs. proyección interna de -1%)”. Este análisis sugiere que parte de esta sorpresa podría ser un adelanto de caídas estacionales que se esperaban para enero. Además, se mencionó que “sin sorpresas significativas en el componente no volátil y con un tipo de cambio y precios internacionales de combustibles más elevados, este dato no cambiaría significativamente nuestra trayectoria de inflación para los próximos meses”.