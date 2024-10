El Jordan 23 no se rinde: sigue luchando por registrar su nombre a pesar de Nike

El Jordan 23 enfrenta a Nike en un conflicto legal por el registro de su nombre. A pesar de las dificultades, el artista sigue luchando por su marca.

Desde hace algunos días, el cantante Jordan Carrasco, conocido artísticamente como El Jordan 23, ha estado en el centro de la atención mediática debido a un conflicto legal con la reconocida marca de zapatillas Nike. Esta situación se ha desarrollado tras la presentación de recursos por parte de Nike ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi) de Chile, con el objetivo de impedir que el artista registre su nombre como marca en el país. Nike fundamenta su oposición en el hecho de que ya posee registros de las marcas ‘Jordan’, ‘Michael Jordan’ y ‘Air Jordan’ en Chile, las cuales abarcan una variedad de productos que incluyen desde accesorios hasta indumentaria deportiva.

A pesar de que El Jordan 23 había comunicado recientemente a través de su cuenta de TikTok que había perdido el caso contra Nike y que debía buscar un nuevo nombre con urgencia, la situación no es tan desfavorable como podría parecer. En un video reciente, el intérprete de temas como ‘Cabaña’ reafirmó su determinación de continuar con el proceso de registro de su nombre, a pesar de la oposición presentada por Nike.

En el clip compartido en TikTok, El Jordan 23 expresó su descontento con las acciones de Nike, señalando: “Yo podría haber sido su mejor modelo. En vez de hacerme tierra, deberían auspiciarme. Yo, consumidor neto de tu marca. ¡Las tengo todas!”. Durante el video, el artista mostró su colección de productos de Nike, enfatizando su lealtad como consumidor. Además, agregó: “Ahora me vienen a hacerme tierra (…) espero les vaya bien sí. Igual no me voy a dejarme, así que para la gente que cree que perdimos el caso, no pasa nada”, lo que indica su intención de seguir luchando ante el Inapi para registrar su nombre como marca.

El conflicto entre El Jordan 23 y Nike pone de relieve las complejidades del registro de marcas y la propiedad intelectual, especialmente en un contexto donde los nombres y marcas pueden estar en disputa debido a su popularidad y reconocimiento en el mercado. La situación continúa desarrollándose, y el artista ha dejado claro que no se rendirá en su intento de establecer su nombre como una marca registrada en Chile.