Rumores de reconciliación entre Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz tras su inesperada convivencia nocturna

La reciente decisión de Jorge Valdivia de cumplir su arresto domiciliario nocturno en la residencia de su expareja Daniela Aránguiz ha reavivado los rumores sobre una posible reconciliación entre el exfutbolista y la madre de sus hijos. Esta situación ha generado un gran interés mediático, especialmente tras el enfrentamiento que ambos mantuvieron durante más de un año.

Reacciones de Luis Mateucci

En este contexto, Luis Mateucci, quien tuvo un romance mediático con Aránguiz en 2024, se pronunció sobre la actual cercanía entre ella y Valdivia. Mateucci expresó su sorpresa ante las especulaciones sobre una posible reconciliación, afirmando: ‘Siempre lo pensé, pero nunca me imaginé que tan rápido. Es medio loco todo, porque no nos olvidemos que él fue a ser testigo de Maite Orsini para que Daniela vaya presa.’

Impacto en los hijos

El modelo también comentó que el regreso de Valdivia a la casa donde residen sus dos hijos podría tener un efecto positivo en su bienestar. Mateucci subrayó: ‘Al final, hay que ver el tema por ellos, y creo que son los más contentos de toda esta situación.’

Posibilidad de reconciliación

Finalmente, Mateucci abordó la posibilidad de que Valdivia y Aránguiz retomen su relación. En su declaración, fue bastante directo, recordando que la panelista de Only Fama estuvo con él antes de que Valdivia intentara recuperar su matrimonio durante un viaje a Estados Unidos a finales de 2022. Mateucci concluyó: ‘Con lo que le pasó al Jorge, ahora va a estar más tranquilo. Ojalá le dé la tranquilidad que Daniela está buscando (…) Si van a estar o no, no lo sé, porque ya insistieron una vez, cuando fueron ese fin de año a Miami, después de que estuvo conmigo.’