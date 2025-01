Karen Paola y Juan Pedro Verdier: ¿Qué llevó a la separación tras 20 años juntos?

La separación de la cantante Karen Paola y el uruguayo Juan Pedro Verdier marca un hito en el espectáculo nacional, tras 20 años de relación. La pareja, que se conoció en el programa juvenil de Mega, Mekano, ha decidido poner fin a su matrimonio, el cual formalizaron en 2014. Juntos tienen un hijo de 17 años, Guillermo, quien ha sido parte importante de su vida familiar.

Anuncio de la separación

Ambos artistas utilizaron sus cuentas de Instagram para comunicar su decisión de separarse. En sus publicaciones, compartieron fotografías donde aparecen juntos y se dedicaron palabras emotivas. En sus mensajes, hicieron un llamado a la comunidad para que se respete su privacidad en este momento, que describieron como “el más difícil” que han enfrentado.

Reflexiones de Karen Paola

El 5 de enero, Karen Paola compartió una historia en su red social que contenía una reflexión personal. En un video que mostraba un gato, escribió: “Entonces la vida me enseñó que tengo que sentir todo, porque si no lo siento, no lo sano, y si no lo sano, lo repito”. Esta frase ha resonado con sus seguidores, quienes han expresado su apoyo en este momento complicado.

Contexto de la relación

La historia de amor entre Karen Paola y Juan Pedro Verdier comenzó en el programa Mekano, un espacio que fue muy popular en su época y que ayudó a lanzar las carreras de varios artistas chilenos. Desde entonces, la pareja ha estado en el ojo público, compartiendo momentos de su vida personal y profesional a través de las redes sociales.

La separación de esta pareja no solo impacta a sus seguidores, sino que también marca un cambio significativo en el panorama del entretenimiento en Chile, donde ambos han sido figuras destacadas durante dos décadas.