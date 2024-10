Propuesta de Iván Poduje: karatecas para mejorar la seguridad en Viña del Mar

Durante la mañana de este lunes, se llevó a cabo un intenso debate entre Macarena Ripamonti, Iván Poduje y Manuel Díaz, aspirantes a la alcaldía de Viña del Mar. Los candidatos participaron de la última instancia pública previa a las elecciones municipales y regionales programadas para el próximo sábado 26 y domingo 27 de octubre en Radio Biobío. El debate estuvo marcado por la tensión entre la candidata oficialista y actual alcaldesa, Macarena Ripamonti, y el candidato de oposición, Iván Poduje. De hecho, el arquitecto se molestó y se retiró antes de la foto oficial, lo que subrayó la intensidad del intercambio. Esto ocurrió tras una pregunta sobre si ella creía que la exalcaldesa Virginia Reginato debería estar en la cárcel.

El aspirante a la alcaldía de Viña del Mar, y representante de ChileVamos, Iván Poduje, apuntó a la inoperancia de la actual edil en sus primeros cuatro años de gestión. A pesar de su retirada, antes de abandonar el debate, Poduje respondió preguntas sobre sus propuestas para mejorar la seguridad en la ciudad jardín. En este contexto, sugirió la contratación de 40 expertos en artes marciales como parte de una estrategia para combatir la delincuencia en Viña del Mar.

Poduje mencionó que se contratarían “40 personas expertas en artes marciales y en el manejo de armas no letales” y que estos guardias “actuarían en delitos flagrantes”. Sin embargo, esta propuesta ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores, quienes consideran que la idea de contratar personas con habilidades en artes marciales no es una medida efectiva frente al aumento de los delitos violentos. Los detractores de la propuesta han señalado que parece “sacada de películas de acción y no se ajusta a la realidad”.

El debate también incluyó comentarios sobre el nivel de propuestas de Poduje, donde se mencionó que “el nivel del Poduje es muy bajo si se compara con Ripamonti”. Cuando se le preguntó sobre sus propuestas para mejorar la seguridad en Viña del Mar, su respuesta de contratar karatekas fue recibida con escepticismo y críticas por parte de la audiencia y los analistas presentes.