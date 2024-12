Macaulay Culkin revela curiosidades sobre su icónico papel en “Mi Pobre Angelito”

El actor Macaulay Culkin se ha convertido en un referente del cine navideño gracias a su icónico papel como Kevin McCallister en la película Mi Pobre Angelito (Home Alone en su idioma original) y su secuela Perdido en Nueva York. Culkin, quien obtuvo este papel a la edad de 10 años, se convirtió en un símbolo de las festividades navideñas sin haberlo buscado. En la película, el actor interpreta a Kevin, un niño que defiende su hogar de dos ladrones después de que su familia lo olvida accidentalmente al salir de vacaciones.

En el año 2022, tras el estreno de la primera película, Culkin organizó una gira por varias ciudades para proyectar la comedia y participó en una sesión de preguntas y respuestas con el público. Durante un evento titulado “Una noche nostálgica con Culkin”, que tuvo lugar la semana pasada en Rosemont, Illinois, el famoso actor confesó que se dio cuenta de que la casa donde se filmó Mi Pobre Angelito estaba a la venta en mayo de ese año. Culkin mencionó: “Estuve a punto de comprarla, solo por diversión”, según informó The New York Times. Sin embargo, aclaró que no tenía la intención de vivir allí, ya que su plan era convertir la residencia en una especie de “casa de experiencias” donde los fans pudieran deslizarse por el trineo por las escaleras que hizo su personaje en las escenas de la película. Al final, desistió de su deseo porque estaba más concentrado en su familia: “Tengo hijos. Estoy ocupado, hombre”, expresó.

La casa, que cuenta con cinco habitaciones y tiene una superficie de 860 metros cuadrados, está ubicada en el número 671 de Lincoln Ave. en Winnetka, y fue ofertada por 5.25 millones de dólares, encontrando un nuevo dueño tras estar en el mercado.

Culkin también habló sobre lo que significa haber estelarizado ambas películas, asegurando que fue una “maldición y una bendición al mismo tiempo”. Sin embargo, con la llegada de sus hijos, procreados con su prometida Brenda Song, su perspectiva ha cambiado. Ha visto las películas con sus pequeños, lo que le ha hecho reflexionar sobre su temprana fama: “Ahora veo la película de una manera diferente. A través de una lente diferente, ellos. Y ellos tienen idea de quién está sentado a su lado”, contó.

De hecho, en una entrevista con E! News, reveló que su hijo Dakota, de tres años, realmente cree que su padre es Kevin McCallister, y que tiene recuerdos que piensa son propias hazañas. “Él me preguntó: ‘¿Recuerdas el trineo?’. Él respondió: ‘Mmm, sí. Claro que sí’. ¿Tenías el pelo amarillo?’. ‘Sí, sí'”, relató el artista, quien bromeó diciendo que le dijo a su hijo que el verdadero Kevin es él: “¡Eres un mentiroso! ¡Ese soy yo!”

En 1990, Culkin protagonizó Mi Pobre Angelito, por la cual recibió un pago de 100 mil dólares. Con el estreno de la segunda película, su salario se disparó a aproximadamente 4.5 millones de dólares. Esta cifra contrasta notablemente con los 40 mil dólares que obtuvo por su debut cinematográfico en Uncle Buck. Culkin se convirtió en uno de los actores mejor pagados de la época, y además de la producción navideña, participó en Ricky Ricón (1994), donde recibió 8 millones de dólares. Actualmente, su patrimonio neto se estima en 18 millones de dólares.