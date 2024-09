Tere Marinovic lanza dura crítica a Marcela Cubillos por su polémico sueldo en la USS

El escándalo por el sueldo de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián genera reacciones. Teresa Marinovic critica su desempeño y revela ofertas a convencionales.

Los efectos del escándalo relacionado con el elevado salario que percibía la exministra Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián (USS) continúan generando reacciones en diversos sectores políticos. En este contexto, la exconvencional Teresa Marinovic realizó una crítica contundente hacia la candidata a alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillos, durante un análisis de media hora que emitió en su canal de YouTube, titulado “Esto opino de Cubillos”.

Marinovic comenzó su exposición señalando que el contrato de Cubillos con la Universidad San Sebastián estuvo vigente desde marzo de 2020 hasta agosto de 2024. En su análisis, cuestionó las actividades que realizó Cubillos durante el tiempo en que recibió un salario de 17 millones de pesos mensuales. “El 2020 salió del gobierno de Piñera aclarando que su renuncia tenía que ver con la campaña por el Rechazo”, afirmó Marinovic, sugiriendo que la exministra no tuvo tiempo para cumplir con las responsabilidades académicas que su cargo implicaba.

La exconvencional también compartió su experiencia personal, indicando que “me consta, por experiencia propia, que esta función no dejaba espacio para algo adicional al propio cargo. Con suerte había tiempo para la familia”. En este sentido, Marinovic expresó su incredulidad ante la posibilidad de que alguien pudiera llevar a cabo un trabajo académico serio bajo tales circunstancias. “Tres campañas, una de ellas propia y un cargo público. Todo eso en cuatro años y con un sueldo como profesora, no como política, por 17 millones de pesos al mes. El sentido común indica que no se le pagó como profesora”, concluyó.

El animador de Chilevisión también se unió a las críticas hacia la exministra de Educación, comparando su salario con el que él recibía durante su tiempo en la docencia. Además, Marinovic reveló que la Universidad San Sebastián había ofrecido contratos millonarios a otros convencionales con el objetivo de que participaran en la campaña por el Rechazo durante el plebiscito de salida de 2022. Según la exconvencional, una fuente le informó que se había ofrecido un salario de 2,5 millones de pesos mensuales, equivalente a lo que ganaba cuando ejercía como convencional.

Marinovic destacó que esta oferta se extendía desde julio hasta diciembre de 2022, es decir, varios meses después del plebiscito. “Lo primero que le pareció extraño a este convencional fue que la oferta se hiciera a partir de un contrato con la universidad, pero incluyendo meses posteriores al plebiscito”, explicó. A pesar de que la persona en cuestión se negó a aceptar la oferta, Marinovic indicó que no había forma de presentar una denuncia formal, ya que no existía evidencia más allá de la palabra de una persona.

Finalmente, Marinovic reflexionó sobre la naturaleza del ofrecimiento, sugiriendo que podría haber sido un adelanto de dinero correspondiente a un semestre, con la expectativa de que el convencional pagara esa deuda con clases en el semestre siguiente. Sin embargo, aclaró que no tenía constancia de que algunos convencionales de la UDI o cercanos a esta hubieran aceptado la propuesta, aunque afirmó que “la persona que me contó esta historia dice la verdad”.