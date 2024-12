Desaparición de María Ercira Contreras: nuevas revelaciones y sospechas familiares surgen

La investigación sobre la desaparición de María Ercira Contreras ha revelado nuevos detalles tras el levantamiento del secreto de la indagatoria por parte de la Fiscalía de Limache. A más de siete meses desde que la adulta mayor fue vista por última vez en el restaurante del fundo Las Tortolas durante el Día de la Madre, persisten más interrogantes que respuestas sobre lo que realmente sucedió ese día.

Detalles de la desaparición

Recientemente, se ha informado en La Tercera que uno de los principales sospechosos en la investigación es uno de los hijos de María Ercira, quien es también el padre de Carla y Natalia, las nietas que han actuado como voceras de la familia ante los medios de comunicación. La razón detrás de estas sospechas radica en que el hijo mantuvo su celular apagado el día de la desaparición de su madre, al igual que uno de sus yernos.

Conversaciones reveladoras

Las sospechas han comenzado a surgir también entre otros familiares. Una conversación telefónica entre Alfonso, esposo de Carla, y una amiga fue divulgada por Chilevisión. En esta conversación, Alfonso expresó su inquietud sobre la situación, diciendo: “Todo es súper raro, por qué la abuela salió para afuera, para el estacionamiento, como buscando algo”. La amiga le preguntó si alguien la llamaba, a lo que Alfonso respondió que la última vez que María Ercira estuvo en el baño fue con la madre de Rodrigo, sugiriendo que podría estar involucrada en su desaparición. Alfonso continuó: “La abuela nunca se había ido tan lejos, a menos que le dijeran que tenía que salir altiro al estacionamiento, que la están esperando, le tienen una sorpresa, alguien la está esperando”.

Alfonso también mencionó que Rodrigo, a pesar de ser un buen tipo y tener una buena situación económica, resulta sospechoso: “A nadie como que le cuadra, a todos les cae bien el tipo, no es pesado, pero es raro. Tiene algo que a nadie le cuadra”. La amiga le preguntó por qué no habían pedido investigar a Rodrigo, a lo que Alfonso respondió que la PDI no estaba prestando atención a sus preocupaciones y que sentía que su teléfono estaba siendo intervenido.

La reserva del restaurante

En la misma conversación, Alfonso reveló que la reserva del restaurante se había hecho con anticipación, algo que él consideró inusual: “Hace como dos o tres semanas. Yo nunca en mi vida he hecho una reserva con más de uno o dos días de anticipación”. Alfonso sospecha que la reserva fue hecha por Rodrigo o su madre, y que esto podría estar relacionado con la desaparición de María Ercira.

Declaraciones de la nieta

En un matinal de CHV, se le preguntó a Carla Hernández sobre su cuñado Rodrigo. Carla indicó que este ha colaborado con la investigación y mencionó: “Lo primero que yo pensé cuando desapareció mi abuela es que quizás se equivocaron de persona, porque dentro de los que estábamos en la mesa el que mejor situación económica tiene es Rodrigo”. Carla sugirió que podría haber un posible secuestro relacionado con su madre y que había compartido esta línea de investigación con la PDI.

Movimientos de dinero

Otro aspecto relevante que ha salido a la luz en el caso de María Ercira son los traspasos de dinero desde su cuenta corriente, tanto antes como después de su desaparición el 12 de mayo de 2024. Según Chilevisión, la PDI ha confirmado que el dinero fue enviado a Myriam Ramírez, esposa de Max, el hijo sospechoso y padre de Carla y Natalia. Myriam administra la pensión de María Ercira, quien vivía con el matrimonio, lo que añade otra capa de complejidad a la investigación.