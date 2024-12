¿Qué revelan los inquietantes mensajes sobre la desaparición de María Ercira en Limache?

La familia de María Ercira, una adulta mayor que desapareció el 12 de mayo en el Fundo Las Tórtolas en Limache, región de Valparaíso, ha informado que recibió una serie de mensajes que sugieren que la hipótesis del secuestro podría ser una explicación para su desaparición. Aunque estos mensajes fueron enviados en septiembre, aún no han sido presentados a la Fiscalía como parte de la investigación en curso.

Detalles de los mensajes recibidos

Según un informe de La Tercera, a las 17:20 horas del 28 de septiembre, un número desconocido se comunicó a través de WhatsApp con un familiar de María Ercira. El remitente, un hombre que afirmó trabajar en el lugar donde la adulta mayor desapareció durante la celebración del Día de la Madre, comenzó su mensaje expresando su angustia por la situación.

El contacto, que se identificó como parte de una organización local, mencionó: “Sé que ha pasado tiempo, pero esto no ha sido fácil para nosotros como trabajadores, pero no soporto más esta angustia de tener que vivir callado por miedo que le hagan daño a mi familia”.

Acusaciones sobre amenazas y secuestro

El mensaje continuó con acusaciones sobre el jefe del local, afirmando que “es él que nos tiene amenazados a todos si hablamos o llamamos a alguien, nos va a echar del trabajo y nuestras familias van a sufrir por haber hablado”. Además, el contacto aseguró que María Ercira había sido llevada al sur, específicamente a Puerto Montt, bajo las órdenes de un hombre que dirige el restaurante.

El remitente también reveló que le habían solicitado “deshacerme de las imágenes de cámaras” y que estaba siendo amenazado para que no revelara información sobre lo sucedido. Afirmó que el evento había sido planeado y sugirió que algunos funcionarios policiales podrían estar involucrados, instando a “desconfiar” de ellos.

Relaciones con el administrador del local

En una continuación de la conversación, el contacto mencionó que trabajaba con el administrador del local y que había observado comportamientos sospechosos. “Cuando ustedes llegaron al restaurante yo estaba con él y recibió una llamada y le avisaron que venían ustedes con la señora”, indicó.

El hombre también afirmó que había escuchado órdenes que se daban en el restaurante y que había recibido información sobre la ubicación de María Ercira, reiterando que “se la llevaron al sur, yo estuve hasta tarde con él y escuchaba las órdenes que daba a la gente”.

Desconfianza y riesgo

A lo largo de la conversación, el contacto enfatizó que se encontraba en riesgo y que los supuestos secuestradores, descritos como venezolanos, habían sido contratados para llevar a cabo el secuestro y seguir a la familia y a los trabajadores del local. En el último intercambio de mensajes, el familiar de María Ercira solicitó una foto del restaurante para verificar la identidad del remitente. El hombre respondió: “Después de todo no me crees. Está bien. Me equivoqué en hablarte”.

Es importante señalar que durante el intercambio de mensajes, el supuesto trabajador del restaurante pidió al familiar que no hablara sobre el chat con los investigadores, mientras que el destinatario expresó su desconfianza hacia las autoridades encargadas de la investigación.