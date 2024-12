Mariana Derderián reflexiona sobre la vida y la pérdida tras un año difícil

La vida de la actriz y comunicadora Mariana Derderián experimentó un cambio drástico hace más de seis meses tras la trágica pérdida de su hijo menor, Pedro, quien falleció a la edad de seis años debido a un incendio en su hogar. Desde ese momento, Mariana se alejó de las redes sociales, pero ha comenzado a regresar a plataformas como Instagram, donde ha compartido algunas publicaciones que han alegrado a sus seguidores.



Reflexiones de Mariana Derderián

El pasado martes, Mariana Derderián sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que realiza una profunda reflexión sobre su experiencia durante el último año. En el video, ella expresa: “Yo quiero compartir con ustedes algo, y es que si a mí me hubieran dicho Mariana, elige, o tienes un hijo durante seis años, y este va a ser el desenlace, o no lo tienes nunca, yo hubiera elegido: ‘sí, lo quiero tener'”.

Continuando con su emotivo mensaje, Mariana afirma: “Lo hubiera elegido mil veces. Siempre lo hubiera elegido. Entonces, cuando me paro desde ese lugar y veo todo desde esa perspectiva, pienso, yo prefiero agradecer por lo que sí tuve, por esos seis años maravillosos que sí existieron, en vez de lamentarme por lo que pudo haber sido (…) nunca pensé que esto iba a ocurrir, la verdad”.

El proceso de duelo y la búsqueda de la felicidad

En su reflexión, Mariana Derderián también reconoce el dolor que ha sentido desde la pérdida de su hijo: “He tenido mucha pena, por supuesto, y voy a tener siempre, yo no creo que yo me vaya a morir sin pena”. Sin embargo, enfatiza la importancia de encontrar la felicidad, no solo por su propia salud emocional, sino también en honor a su hija y a su familia que permanece a su lado.

Ella menciona: “Tengo que ser feliz porque lo voy a honrar y porque se lo debo a mi hija y a mi familia que sí quedó, y también me lo debo a mí y tengo que hacer que esto valga la pena”.

Mariana agrega que el dolor que ha experimentado debe transformarse en algo significativo: “Cuando uno dice que valga la pena es literal, es que valga la pena, o sea que toda la pena, la tristeza, el dolor que yo he sentido, siento y sentiré tiene que tener un valor y en ese sentido tiene que ser transformado en algo”.

La muerte desde una perspectiva positiva

Además, Mariana Derderián expresa su deseo de hablar sobre la muerte desde un enfoque positivo: “Obviamente tengo ganas de hablar de la muerte, pero desde un lugar muy lindo, desde un luminoso lugar, quiero darle luz, porque la sociedad donde nacemos es muy responsable de cómo nosotros vivimos la muerte”.

Su mensaje busca no solo compartir su experiencia personal, sino también ofrecer una nueva perspectiva sobre el duelo y la pérdida, resaltando la importancia de la gratitud y la transformación del dolor en algo que aporte valor a la vida.