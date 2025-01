Desbordes defiende sus “mini vacaciones” como alcalde de Santiago ante críticas y asegura que no es un privilegio

Mario Desbordes, alcalde de Santiago, ha respondido a las críticas recibidas por tomarse vacaciones poco después de asumir su cargo. En su defensa, Desbordes enfatizó que su decisión no debe ser vista como un privilegio, ya que, según él, cualquier funcionario que haya trabajado un año en la administración pública tiene derecho a disfrutar de días de descanso al ingresar a una nueva repartición.



Defensa de las vacaciones

Desbordes afirmó: “lo primero es descartar que sea un privilegio. Cualquier funcionario, un auxiliar, el jefe, el ministro, el subsecretario, que haya trabajado un año en la administración pública tiene derecho a feriado, inmediatamente apenas ingresa a otra repartición”.

El alcalde también se refirió a las críticas de algunos concejales que cuestionaron su decisión de irse de vacaciones, señalando que “probablemente, varios de esos concejales van a descansar en febrero. Tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Así que yo no voy a hacer críticas como esas porque no me parecen correctas”.

Justificación de su ausencia

Desbordes continuó explicando que su decisión de tomarse cinco días de vacaciones no es inusual ni un abuso de la ley. Aclaró que “tomé cinco días exactos porque en febrero vamos a estar full terreno. Es el aniversario de la comuna y vamos a estar desplegados con los vecinos”.

El alcalde también mencionó que, a pesar de estar de vacaciones, mantuvo contacto con los dirigentes vecinales del Barrio Lastarria, una zona que enfrenta problemas relacionados con el comercio ambulante y la delincuencia.

Controversias adicionales

Recientemente, Desbordes ha estado en el centro de otras polémicas, incluyendo su vinculación con un político mexicano que está siendo investigado por fraude. Además, la Municipalidad de Santiago ha decidido desistir de cobrar horas extras irregulares al diputado Agustín Romero.

En otro tema, la administración de Desbordes ha solicitado un poco más de tiempo para abordar el problema del comercio ambulante en Lastarria, donde se han instalado toldos azules para intentar regular la situación.

Desbordes ha reiterado su compromiso con la comunidad y su intención de trabajar en conjunto con los vecinos para resolver los problemas que enfrenta la comuna.