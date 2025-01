Mario Desbordes defiende su derecho a vacaciones en medio de críticas por su ausencia como alcalde de Santiago

Mario Desbordes, alcalde de Santiago, ha regresado de sus vacaciones en medio de una ola de críticas por haberse tomado días de descanso justo antes de cumplir un mes en su nuevo cargo. En una conferencia de prensa, el exministro de Defensa defendió su decisión, asegurando que su ausencia no fue un privilegio, sino un derecho que le corresponde como funcionario público.

Derecho a vacaciones

Desbordes explicó que “lo primero es descartar que sea un privilegio. Cualquier funcionario, un auxiliar, el jefe, el ministro, el subsecretario, que haya trabajado un año en la administración pública tiene derecho a feriado, inmediatamente apenas ingresa a otra repartición”. El alcalde mencionó que su decisión de descansar fue planificada debido a que en febrero se incorporará a una serie de actividades públicas. “Tomé cinco días exactos porque en febrero vamos a estar full terreno. Es el aniversario de la comuna y vamos a estar desplegados con los vecinos. Ya nos estamos poniendo de acuerdo para ir, ojalá, a todos los barrios de la comuna, a reuniones con las juntas de vecinos, con las organizaciones”, indicó Desbordes.

Respuestas a las críticas

Las críticas hacia Desbordes no se hicieron esperar, especialmente de parte de algunos concejales. Uno de los comentarios más destacados fue el de la concejala Camila Davagnino, quien cuestionó la decisión del alcalde en redes sociales. En su mensaje, ella planteó la inquietud sobre si este acto era un “ejercicio de su derecho, exceso de confianza o privilegio”. Ante las críticas, Desbordes respondió que “probablemente, varios de esos concejales van a descansar en febrero. Tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Así que yo no voy a hacer críticas como esas porque no me parecen correctas”. Con ello, el alcalde buscó poner de relieve que todos los funcionarios deben poder disfrutar de sus días libres sin ser juzgados. Además, reafirmó su postura diciendo: “No es un privilegio del alcalde. No es una cosa extraña. No hay un abuso de la ley, ni nada. Todo lo contrario”. De esta manera, intentó desviar la atención de las críticas y enfocarse en su compromiso con la comunidad.

Desbordes también aseguró que, a pesar de sus días de descanso, mantuvo su actividad laboral. Durante este tiempo, se comunicó con el presidente de la Cámara de Comercio y con líderes sociales del Barrio Lastarria para reactivar el acuerdo para la recuperación del circuito cultural de la capital. Esto demuestra que, aunque se tomó vacaciones, su interés por el bienestar de la comuna se mantuvo activo.