Meg Ryan y Billy Crystal anuncian misterioso proyecto juntos, prometiendo una “sorpresa icónica” para sus fans

Han transcurrido 35 años desde que Meg Ryan y Billy Crystal cautivaron al público con la comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally (When Harry Met Sally…). Recientemente, ambos actores han generado un gran revuelo entre sus seguidores al anunciar un enigmático proyecto conjunto. La pareja compartió en Instagram una fotografía de su reencuentro, la cual promete una “sorpresa icónica”. En la imagen, el actor de 76 años viste un suéter que recuerda al personaje Burns de la película, mientras que Ryan, de 63 años, luce un conjunto que evoca el estilo de Albright. El escenario también resulta familiar, evocando el set utilizado para las entrevistas dentro de la trama de la película. Junto a la fotografía, Crystal escribió: “Finalmente está sucediendo, nos estamos reuniendo para algo icónico. No puedo esperar a mostrarles pronto”. Ryan replicó la misma imagen con un texto que marca su debut en Instagram. La respuesta de los seguidores no se hizo esperar, inundando las publicaciones con teorías y especulaciones.

Un anuncio enigmático

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el proyecto, existen varias posibilidades sobre el tipo de sorpresa que los actores podrían tener entre manos. Muchos seguidores esperan que se trate de una secuela directa, retomando la historia de los queridos personajes. La película original, escrita por Nora Ephron y dirigida por Rob Reiner, exploró durante 12 años la evolución de la relación entre Harry y Sally, quienes pasaron de ser dos conocidos incompatibles a mejores amigos y, finalmente, a una pareja enamorada. En el epílogo del filme, se comparte cómo se casaron tres meses después de la declaración de amor en una fiesta de Año Nuevo. Sería interesante revisar cómo fue su vida juntos décadas después.

Sin embargo, también se especula que este podría ser parte de una campaña publicitaria relacionada con el Super Bowl 2025, que se llevará a cabo el próximo 9 de febrero. Varios anunciantes y marcas ya han comenzado a insinuar colaboraciones de alto perfil, y la cronología parece alinearse con estas estrategias. Medios como Today.com han señalado que la fotografía podría estar relacionada con un proyecto que “podría haber terminado hace años”, lo que significaría una continuación de la narrativa o simplemente un guiño nostálgico en forma de spot publicitario.

Un clásico atemporal

Desde su estreno en 1989, Cuando Harry conoció a Sally se ha convertido en un clásico del cine romántico. Con escenas memorables, como la famosa simulación de orgasmo en Katz’s Delicatessen, el filme marcó un antes y un después en el género. La película planteó la eterna pregunta: “¿Pueden los hombres y las mujeres ser solo amigos?”. A lo largo de los años, Ryan y Crystal han vuelto a trabajar juntos en esta célebre ficción, manteniendo su amistad intacta. En 2014, asistieron a una proyección en vivo, donde tomaron sus manos y mostraron su emoción frente a la audiencia. En 2019, celebraron el trigésimo aniversario de la película junto al Turner Classic Movies Festival, reflexionando sobre el impacto duradero del filme.

Crystal destacó en 2023 que “siempre seremos todos”, subrayando la universalidad del tema que aborda la comedia romántica. “La gente se enamora todos los días, deja de amarse todos los días. Esta es esa sensación”, dijo en una entrevista con PEOPLE.