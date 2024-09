¿Libertad para los hermanos Menéndez? Nuevas pruebas reavivan el debate sobre su condena

Los hermanos Menéndez vuelven a ser noticia tras la serie de Ryan Murphy en Netflix. Nuevas evidencias podrían cambiar su condena por el asesinato de sus padres.

Los hermanos Erik y Lyle Menéndez han vuelto a captar la atención del público debido a la reciente serie titulada “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez”, dirigida por Ryan Murphy y disponible en Netflix. Esta producción ha generado un renovado interés en los eventos que rodearon el infame caso de homicidio que involucró a los hermanos, quienes en 1989 asesinaron a sus padres, José y Kitty Menéndez, en su residencia en Beverly Hills. En el trágico suceso, José Menéndez recibió seis disparos, mientras que Kitty fue alcanzada por diez balas.

En los primeros momentos tras el crimen, Lyle y Erik no fueron considerados sospechosos. Sin embargo, un año después de los asesinatos, fueron arrestados tras la revelación de grabaciones de sus sesiones de terapia, donde confesaron los homicidios a su psicólogo. Durante los juicios, ambos hermanos argumentaron que actuaron en defensa propia, alegando que habían sido víctimas de abuso físico, emocional y sexual por parte de sus padres. A pesar de estas alegaciones, en 1996 fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Inicialmente, los hermanos compartieron la misma prisión, pero posteriormente fueron separados. Lyle fue trasladado a la Prisión Estatal de Mule Creek, mientras que Erik fue movido de la Prisión Estatal de Folsom a la Prisión Estatal de Pleasant Valley. En 2018, ambos se reunieron nuevamente al ser asignados a la misma unidad de vivienda en la Instalación Correccional Richard J. Donovan.

A lo largo de los años, Erik y Lyle Menéndez han presentado varias peticiones de habeas corpus, en 1999, 2003 y 2005, en diferentes tribunales, todas las cuales fueron rechazadas. Sin embargo, en 2023, la plataforma Peacock lanzó una serie documental titulada “Menéndez + Menudo: Boys Betrayed”, en la que el exintegrante de Menudo, Roy Rosselló, afirmó haber sido drogado y abusado sexualmente por José Menéndez durante su adolescencia. Estas acusaciones fueron incluidas en una nueva petición presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, donde los hermanos solicitaron un nuevo juicio basándose en esta evidencia reciente, así como en una carta que Erik había escrito a su primo Andy Cano, en la que describía el abuso sexual que había sufrido a manos de su padre, meses antes de los asesinatos.

El abogado de los hermanos, Mark Geragos, declaró a la revista People en septiembre de 2024 que “nadie había revisado los efectos personales del primo hasta 2015, y fue entonces cuando se encontró, 10 años después de nuestra última apelación”. Geragos también mencionó que se habían presentado declaraciones de 24 miembros de la familia que han solicitado la resentencia de los hermanos, junto con otros documentos y pruebas para que fueran considerados en la decisión del tribunal.

Desde la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles, se emitió una declaración indicando que “están investigando las reclamaciones presentadas en la petición. El asunto está pendiente de la presentación de una respuesta informal, que actualmente está programada para el 26 de septiembre de 2024”.

En el mismo mes, Netflix anunció que Lyle y Erik Menéndez fueron entrevistados para un documental titulado “The Menéndez Brothers”, que se lanzará en octubre. En el tráiler, Lyle menciona: “Todos preguntan por qué matamos a nuestros padres. Quizás ahora la gente pueda entender la verdad”. Por su parte, Erik agregó: “Lo que ocurrió esa noche es muy conocido, pero tanto no se ha contado. … Así que, no fuimos nosotros quienes contamos la historia sobre nuestras vidas. Dos niños no cometen este crimen por dinero”.