Crisis en Venezuela: ¿Cómo afecta la reciente detención de María Corina Machado al régimen de Maduro?

La situación en Venezuela se ha vuelto crítica tras la toma de posesión de Nicolás Maduro, a pesar de la ilegitimidad de las elecciones presidenciales recientes. El conflicto se intensificó después de la detención y posterior liberación de la líder de la oposición, María Corina Machado, un hecho que ha generado una fuerte indignación en la comunidad internacional.

Reacciones internacionales

El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre la crisis en Venezuela, calificando al régimen de Maduro como “una dictadura”. En un evento público en la ciudad de Concepción, Boric afirmó: “En Venezuela hoy día no hay libertad. Y tengo que decirlo de manera muy clara, muy explícita, que no quepa ninguna duda… No reconocemos el fraude electoral que perpetuó el Gobierno de Maduro, que hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y a organizaciones vinculadas a todo el que discrepe con él”.

Mensaje de María Corina Machado

Tras su liberación, María Corina Machado envió un mensaje conciliador y agradeció al presidente Boric y al Gobierno de Chile por su firme postura en defensa de la soberanía y la democracia en Venezuela. En sus palabras, expresó: “Nuestro total agradecimiento al Presidente @GabrielBoric y al Gobierno de Chile por esta nítida y firme posición en defensa de la Soberanía Popular, la verdad y la democracia en Venezuela. Es el momento de que todos los gobiernos democráticos del mundo actúen unidos y con más determinación que nunca”.

Machado, quien se ha mantenido en la clandestinidad para proteger su vida, también se refirió a la crisis política en Venezuela, afirmando: “El régimen nunca ha estado tan aislado y entrampado como hoy. Esto no tiene vuelta atrás!”.

Condiciones de la toma de posesión de Maduro

Nicolás Maduro juramentó su cargo el pasado 10 de enero en Caracas, a pesar de las graves denuncias de irregularidades en el proceso electoral y la falta de apoyo de la comunidad internacional. La condena a su gobierno ha sido contundente, incluyendo la declaración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien solicitó mayor seguridad para los líderes opositores, incluyendo a María Corina Machado y Edmundo González.

Propuesta de intervención internacional

El exmandatario colombiano, Álvaro Uribe, ha vuelto a la escena pública con una propuesta que ha encontrado apoyo entre la oposición venezolana. Uribe declaró: “Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres”.