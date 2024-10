Candidato republicano en el ojo del huracán tras vandalismo en memorial de víctimas

Durante la campaña electoral en la comuna de Ñuñoa, un incidente de vandalismo ha generado controversia. Una mujer asociada al Partido Republicano fue captada por una cámara de seguridad mientras dañaba un memorial que honra a las víctimas de detenidos desaparecidos durante la dictadura en Chile. En las imágenes, se observa a Carlos Vega, candidato a concejal, junto a su acompañante, mientras la mujer pisotea fotografías que estaban dispuestas en una especie de animita, además de retirar otras imágenes del lugar. Este acto se llevó a cabo en presencia de Vega, quien optó por grabar un video en lugar de intervenir para detener la acción.

El ataque fue denunciado por la Casa Memoria José Domingo Cañas, que emitió un comunicado el 30 de septiembre, condenando el vandalismo. En el comunicado, se expresa que “esto no solo revictimiza a los familiares de las víctimas, sino que también a quienes trabajamos en la preservación de la memoria histórica. No podemos permitir que el negacionismo y el odio hacia la verdad histórica se expresen con impunidad”.

En respuesta a las críticas y amenazas que ha recibido, Carlos Vega se defendió, afirmando que “mis manos no tocaron nada de ese lugar ni el material que estaba afuera de eso… Me piden que pida disculpas del tema, yo como individuo no hice nada porque sería tonto hacer algo en campaña. Si alguien de mi equipo hizo algo pido disculpas de ante mano, no tengo intención de pasar por ese sector nuevamente porque no me interesan los conflictos”.

Carlos Vega se presenta en su campaña como “Prevencionista de Riesgos” y manifiesta su deseo de trabajar para mejorar Ñuñoa, priorizando la seguridad y el bienestar de la comunidad. En su discurso, menciona que tiene dos banderas: la bandera chilena, que representa su patria, y la bandera de la libertad, destacando que “el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. La defensa de la vida, la libertad y la propiedad”.