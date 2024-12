La inesperada reunión de Paul McCartney y Ringo Starr en Londres que emocionó a todos

La noche del jueves 19 de diciembre en el emblemático O2 Arena de Londres, el público presente fue testigo de un momento histórico: la inesperada reunión de dos leyendas vivientes, The Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr. Este evento marcó el cierre de la gira Got Back Tour, un espectáculo cargado de emoción y nostalgia, que ofreció un final digno de su legado musical. Según relató el medio británico The Guardian, al llegar al escenario, McCartney expresó su alegría diciendo: “He tenido una gran noche, ha sido un show”. Juntos, interpretaron clásicos como “Helter Skelter” y “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, transportando a los asistentes a la era dorada de The Beatles. McCartney se despidió con cariño, afirmando: “Ya me voy, los amo a todos”.

Una aparición especial

Durante este evento, también se destacó la aparición especial de Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones, quien se unió a McCartney y Starr para tocar la emblemática “Get Back”. Durante esta interpretación, McCartney utilizó un bajo Hofner 500/1, un instrumento icónico que no tocaba desde hace cinco décadas, después de haberlo robado en 1972.

Un recorrido musical

La gira Got Back Tour llevó a McCartney a escenarios en Europa y Sudamérica, incluyendo paradas en Buenos Aires, París, Madrid y São Paulo. En el Reino Unido, el tour presentó fechas en Manchester y culminó en Londres. Este tour se destacó por su impresionante producción y un amplio repertorio, donde McCartney ofreció un espectáculo sin teloneros que incluyó casi 40 canciones, repasando su carrera con Wings y su trayectoria como solista. El show comenzó de manera vibrante con “A Hard Day’s Night” y continuó con “Drive My Car” y “Junior’s Farm”. Cada interpretación estuvo cargada de energía, reflejando la vigencia de McCartney a sus 82 años.

Homenajes y recuerdos

A lo largo del concierto, McCartney rindió homenaje a figuras clave en su vida y carrera. Uno de los momentos más conmovedores fue un fragmento de “Foxy Lady” de Jimi Hendrix. Al finalizar, compartió un recuerdo personal, diciendo: “Tuve la suerte de conocerlo a principios de los 60. Era un gran guitarrista, pero sobre todo, una persona muy humilde”. Otro instante memorable fue el dueto virtual de “I’ve Got a Feeling”, que recreó la magia del famoso concierto en la terraza de Apple Corps. Esta actuación fue posible gracias a la tecnología de inteligencia artificial, permitiendo a los fanáticos experimentar nuevamente la conexión entre los músicos.

Conexiones íntimas y sorpresas

Además de las actuaciones legendarias, Sir McCartney conectó a un nivel personal con el público. Subido a una plataforma elevadora, interpretó “Blackbird” y “Here Today”, esta última escrita como un tributo a John Lennon. También sorprendió a muchos con lo que se cree será su último sencillo, “Now and Then”, grabado en 2023 utilizando audios originales y nueva tecnología. El espectáculo también incluyó elementos visuales impresionantes, como fuegos artificiales y pirotecnia durante “Live and Let Die”, tema que acompañó la apertura de la película de James Bond del mismo nombre. Además, se presentó “In Spite of All the Danger”, una canción de The Quarrymen, la banda de George Harrison, como un guiño a los primeros días musicales de los artistas.

Un toque festivo

Finalmente, para añadir un toque festivo al evento, un coro de niños se unió a McCartney para interpretar “Wonderful Christmastime”, llenando el ambiente de espíritu navideño en el marco del año 2024.