Giulia Inostroza: del éxito en Mega a sus nuevos desafíos en la actuación y la medicina

La teleserie Papá a la Deriva ha sido uno de los programas más destacados en la pantalla de Mega, con la actuación principal de Gonzalo Valenzuela, quien interpretó a un padre estricto que, tras enviudar, se enfrenta al reto de criar a sus hijos en solitario. Los jóvenes actores que formaron parte del elenco, especialmente los más pequeños, lograron captar la atención y el cariño del público, destacándose en la ficción vespertina. Entre ellos, Giulia Inostroza, quien a la edad de 8 años dio vida a Marina, la menor de la familia, y se convirtió en una de las favoritas de la audiencia.

La carrera de Giulia Inostroza

La participación de Giulia en Papá a la Deriva marcó el inicio de su carrera en el ámbito dramático de Mega. Tras el éxito de su primer papel, continuó en la misma área y logró un rol protagónico en la teleserie Ámbar. Además, tuvo una participación en Isla Paraíso, donde desempeñó un pequeño papel que también fue bien recibido por el público.

Protagonismo en NTV

Después de su experiencia en Mega, Giulia Inostroza asumió un nuevo desafío al protagonizar su propia serie titulada Celeste, transmitida por la señal estatal infantil NTV. En esta producción, Giulia interpretó a una adolescente chilena que enfrenta los problemas típicos de su edad, lo que le permitió mostrar su versatilidad como actriz.

Desarrollo como influencer

A lo largo de los años, Giulia ha diversificado su carrera, convirtiéndose también en una reconocida influencer. Ha trabajado como embajadora de diversas marcas y ha sido invitada a múltiples eventos publicitarios, lo que ha ampliado su presencia en el mundo digital.

Planes futuros y estudios

En una reciente entrevista con Las Últimas Noticias, Giulia compartió que actualmente cursa el tercer año de educación media y tiene la intención de estudiar Medicina en el futuro. Sin embargo, no descarta continuar su carrera en la actuación, expresando su pasión por el teatro. En sus palabras, “Me apasiona el teatro”, lo que refleja su interés por seguir explorando su talento en las artes escénicas.

En una conversación con Página 7, Giulia manifestó que “actuar me trae una felicidad que no puedo comparar con nada más”. Además, comentó sobre su experiencia como influencer, señalando que “me encanta ser influencer, porque me gusta compartir con la comunidad y mis seguidores, pero también me encantaría poder estar de nuevo en las pantallas”.

Aspecto actual de Giulia Inostroza

La joven actriz ha compartido en sus redes sociales imágenes que muestran su crecimiento y evolución personal y profesional. Su presencia en plataformas como Instagram ha permitido a sus seguidores conocer más sobre su vida y proyectos actuales.