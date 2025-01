Detienen a padre que robó camión de su hija mientras debía más de 14 millones en pensión alimenticia

Un ciudadano peruano de 53 años fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) tras acumular una deuda de más de 14 millones de pesos en pensión de alimentos a su hija. La detención se llevó a cabo en Iquique, en la región de Tarapacá, y se produjo después de que la joven denunciara el robo de su camión, el cual había prestado a su padre para que pudiera trabajar y así saldar su deuda.

Detención del ciudadano peruano

El subprefecto Luis Belmar, quien es el jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Iquique, explicó que la situación comenzó cuando la joven presentó una denuncia en la que acusaba a su padre de haberle robado su camión de 3/4 de la marca Kia, el cual estaba avaluado en 6 millones de pesos. Según la información proporcionada, la joven había entregado el vehículo a su padre con la intención de que este lo utilizara para trabajar y, con las ganancias obtenidas, pudiera pagar la pensión de alimentos que le debía.

Deuda acumulada

La deuda total que el padre mantenía con su hija ascendía a la suma de $14.309.743. Sin embargo, el hombre no tenía la intención de cumplir con su obligación de pago, ya que no solo no saldó la deuda, sino que además se apoderó del camión que su hija le había prestado.

Acciones de la Policía de Investigaciones

Tras recibir la denuncia, la Bicrim logró localizar al sujeto y encontró el camión en su domicilio. Esto llevó a su detención en flagrancia por parte de los detectives de la PDI, quienes lo acusaron del delito de receptación. Durante la revisión de los registros procesales, los policías descubrieron que el hombre tenía vigente una Orden de Arresto Nocturno por Alimentos Devengados, lo que resultó en que fuera puesto a disposición de Gendarmería.

Contexto de la situación

Este caso ha llamado la atención debido a la naturaleza de la relación entre el padre y la hija, así como a la cantidad significativa de la deuda acumulada. La situación refleja problemas más amplios relacionados con el cumplimiento de las obligaciones de pensión alimenticia y las consecuencias legales que pueden derivarse de su incumplimiento. La intervención de la PDI y la acción rápida de la Bicrim fueron cruciales para resolver el caso y llevar al responsable ante la justicia.