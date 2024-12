Trágico accidente en Santiago: mujer pierde la vida tras ser atropellada en la calle

Una mujer perdió la vida este martes tras ser atropellada en un accidente vehicular que se registró en la intersección de las calles San Martín con Moneda, en el centro de Santiago. La víctima, que caminaba por la vereda, fue alcanzada por uno de los vehículos involucrados y falleció después de ser trasladada a la ex Posta Central.

Detalles del accidente

El capitán Sheng Castillo, de la 3° Comisaría Santiago Central, proporcionó información sobre el incidente, que ocurrió en dos fases distintas. La primera fase se registró en la intersección de Teatinos con Moneda, donde un vehículo MG azul colisionó por alcance a un automóvil Sail dorado. Ambos vehículos circulaban por Moneda en dirección oriente-poniente. Tras esta colisión, el vehículo MG azul se dio a la fuga.

Desarrollo del accidente

Al llegar a la esquina de San Martín y Moneda, el vehículo MG azul no respetó la luz roja del semáforo y fue impactado por una camioneta Maxus azul. Este impacto fue el que resultó en el atropello de la mujer que se encontraba en la vereda. A pesar de los esfuerzos por salvarla, la víctima no sobrevivió a las lesiones sufridas y fue declarada fallecida tras su traslado a la ex Posta Central.

Investigación en curso

Las autoridades están llevando a cabo una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados. El capitán Sheng Castillo indicó que se están revisando las cámaras de seguridad de la zona para obtener más información sobre el suceso y los vehículos implicados.