Nuevos personajes y giros inesperados en la segunda temporada de “El juego del calamar”

La segunda temporada de El juego del calamar, la serie surcoreana que hizo historia en Netflix al convertirse en el programa más visto de la plataforma en 2021, está en marcha. Después del éxito de la primera entrega, no fue sorprendente que la compañía sugiriera una continuación de la historia. Tres años después, el creador Hwang Dong Hyuk retoma la narrativa con nuevos juegos, participantes y detalles sobre la logística que se requiere para poner en marcha esta brutal competencia. A continuación, se presenta una guía de los rostros conocidos que aparecerán en esta nueva temporada de El calamar. Contiene spoilers de los primeros episodios.

Gi-hun: el jugador 456

El personaje principal, Gi-hun, interpretado por Lee Jung Jae, quien tiene 52 años, regresa como el ganador de la primera temporada. Como único sobreviviente, ha sido consumido por la culpa y la confusión tras los terribles acontecimientos que vivió. Tras su victoria, viajó a reencontrarse con su hija en Estados Unidos, pero en cambio, se ha dedicado a buscar al cabecilla que continúa organizando los juegos, conocido como el Front Man. Byung Hun, actor de Mr. Sunshine, también regresa como el némesis de Gi-hun, quien expondrá detalles de su pasado antes de involucrarse en El calamar. Esta vez, el personaje se verá directamente involucrado en la competencia 001, cuya verdadera identidad es Young-il.

Jun-ho: el detective

El detective Jun-ho, interpretado por Wi Ha Joon, quien es conocido por su papel en La monstruo de Seúl, también regresa. Jun-ho había sobrevivido a un disparo de su propio hermano en la temporada anterior. Aunque no ha revelado nada a nadie sobre su encuentro con In-ho, insiste en regresar a la isla para encontrar respuestas y detener los juegos.

El reclutador y otros personajes

Los fanáticos podrán disfrutar del regreso de Gong Yoo, conocido por su papel en Goblin y Estación Zombie, quien tendrá un papel importante en la serie. Su personaje, cuya tarea en Squid Game incluye una espeluznante afición por el azar, se involucra en la trama de los nuevos juegos.

No-eul, interpretada por Park Gyu-young, es una mujer norcoreana que trabaja en un parque de diversiones. Su historia se entrelaza con la de un grupo de investigadores privados que buscan respuestas sobre su pasado. Este grupo incluye a Woo-seok, quien es presentado al inicio de la serie y recibe ayuda de Kim, un ex prestamista interpretado por Oh Dal Su. Juntos, inician una búsqueda a través de las líneas del metro de la ciudad.

Los nuevos participantes

Entre los nuevos personajes se encuentra Jung-bae, interpretado por Hwan, quien es el mejor amigo de Gi-hun y se une a la competencia para resolver su situación económica. Gi-hun logra persuadirlo para que se rebelen contra el sistema, convirtiéndose en un aliado fuerte.

Otro personaje es Myung-gi, el jugador 333, interpretado por Im Si Wan, quien es un influencer de criptomonedas que se convierte en fugitivo tras un fracaso en sus inversiones que generó millonarias pérdidas tanto para él como para sus suscriptores. Su historia se entrelaza con la de Jun-hee, la jugadora 222, interpretada por Jo Yuri, quien es parte del grupo de k-pop IZ*ONE y que toma el rol de novia de Myung-gi, revelando que está embarazada y en una situación desesperada debido a deudas.

El personaje Dae-ho, interpretado por Kang Neul, llega como un joven que se acerca a Gi-hun y gana su simpatía al haber pertenecido a la misma unidad de servicio militar. Hyun-ju, el participante 120, es un personaje interesante que es transgénero y desea obtener el premio para completar sus cirugías de transición. Este personaje es interpretado por Sung Hoon, conocido por su papel de villano en Gloria, reina de lágrimas.

Un personaje llamativo es Thanos, quien se caracteriza por su cabello púrpura y su extravagante personalidad. Es un rapero que ha caído en desgracia tras perder inversiones en criptomonedas. Este personaje es interpretado por Choi Seunghyun, conocido como T.O.P del grupo de k-pop BIGBANG.

Nam-gyu, el jugador 124, interpretado por Roh Won, es otra víctima de estafa que se une a Thanos para formar un equipo y sobrevivir. Yong-sik, el jugador 007, es un personaje endeudado con una adicción a las apuestas, quien descubre que su propia madre había aceptado entrar en los juegos con la intención de ayudarlo. Este personaje es interpretado por Yang Dong-geun, conocido como YDG, un bailarín surcoreano que ha participado en teatro, cine y programas de variedades como Show Me the Money y The Return of Superman.

Finalmente, se presentan otros personajes como Se-Mi, el jugador 380, interpretado por Ji An, Minsu, el jugador 125, interpretado por David, Gyung-seok, el jugador 246, interpretado por Jin Uk, y Hye-won, el jugador 196, interpretado por Seon-nyeo, el jugador 044. Todos estos personajes aportan a la complejidad y el desarrollo de la trama en la nueva temporada de El juego del calamar.