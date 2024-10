La trágica historia de Shaaban al Dalou, un joven que soñaba con escapar de Gaza y encontró la muerte

El 14 de octubre, Israel llevó a cabo un ataque aéreo contra el Hospital de los Mártires de Al Aqsa, ubicado en Gaza, resultando en al menos 4 muertos y más de 50 heridos. Entre las víctimas se encontraba un joven de 19 años, Shaaban al Dalou, quien perdió la vida en el ataque, siendo calcinado por las llamas. Su muerte fue grabada y difundida a nivel mundial. Este ataque generó una fuerte reacción, incluso de Estados Unidos, que cuestionó las motivaciones detrás de las acciones de Israel.

La historia de Shaaban al Dalou

Recientemente, el diario The New York Times publicó detalles sobre la vida de Shaaban al Dalou, quien era estudiante de Ingeniería Informática aunque su sueño era convertirse en médico. Durante el ataque, él y su familia se habían refugiado en los estacionamientos del hospital. En el bombardeo, además de Shaaban, también fallecieron su madre y su hermano menor. Su padre, Ahmed al Dalou, logró salvar a sus hijas más pequeñas, pero la tragedia dejó una profunda huella en su familia.

Shaaban enfrentaba complicaciones de salud debido a la desnutrición y las heridas sufridas por estar expuesto a los enfrentamientos. Su tía, Karbahan al Dalou, compartió que el joven tenía planes de salir y buscar la manera de evacuar a sus hermanas, hermanos y padres.

Intentos de evacuación y recaudación de fondos

A lo largo de su difícil situación, Shaaban mantuvo contacto con diversas organizaciones humanitarias a nivel internacional y logró crear una página de recaudación en GoFundMe. En una de sus publicaciones, expresó: “Nunca he sentido nada más aterrador que la idea de que los muertos estén ausentes. La mente humana, con todas sus neuronas y toda su capacidad de absorber y crear, está indefensa ante esta ausencia”. A través de sus esfuerzos, logró recaudar 20.000 dólares, pero no pudo concretar su evacuación, ya que el paso Rafah hacia Egipto se encontraba cerrado. También intentó ser evacuado por razones de salud, pero esos esfuerzos no tuvieron éxito.

Su primo comentó que, en los últimos tiempos, las esperanzas de Shaaban se desvanecieron. “Cada vez más, me decía que quería ser martirizado, que quería estar con sus amigos martirizados, con su abuelo y su abuela en el cielo”, relató.

El impacto en la familia

Ahmed al Dalou, el padre de Shaaban, es quien más ha sufrido a raíz de esta situación, ya que ha perdido a tres miembros de su familia y se ha quedado sin hogar. En una declaración al medio mencionado, expresó: “Le dije a Shaaban que nunca me había sentido tan destrozado como me siento ahora. Nunca me he sentido tan derrotado como me siento ahora”.

Es importante mencionar que, días antes de este ataque, Israel confirmó la muerte de Yahya Sinwar, a quien el país considera el principal líder de Hamás y el responsable de los atentados ocurridos en julio de 2023.