Hermano del atacante de Nueva Orleans habla sobre la radicalización y el trágico incidente

Un ataque en un festejo de Año Nuevo en Nueva Orleans dejó 15 personas fallecidas y decenas de heridos, lo que ha generado una fuerte reacción de las autoridades y la familia del atacante.

Identificación del atacante

El perpetrador del ataque ha sido identificado como Shamsud Din Jabbar, un exmilitar de 42 años que residía en Texas. Horas antes de llevar a cabo el ataque, Jabbar publicó videos en los que afirmaba actuar “inspirado” por el Estado Islámico. En el vehículo que conducía, el FBI encontró una bandera de ISIS, lo que ha llevado a las autoridades a investigar posibles vínculos con organizaciones terroristas.

Declaraciones del hermano del atacante

El hermano de Jabbar, Abdur Jabbar, de 24 años, habló con The New York Times sobre la radicalización de su hermano. Abdur mencionó que Shamsud se convirtió al Islam a una edad temprana y afirmó que la “radicalización” es la responsable del ataque. En sus declaraciones, enfatizó que lo que hizo su hermano “no representa al Islam. Es más bien una forma de radicalización, no una religión”.

Descripción del ataque

El ataque tuvo lugar en el famoso Barrio Francés de Nueva Orleans, un área que estaba repleta de personas celebrando la llegada del año 2025. La superintendenta de Policía, Anne Kirkpatrick, informó en una rueda de prensa que el atacante disparó contra los agentes desde su vehículo mientras intentaba atropellar a la mayor cantidad de personas posible. Durante el incidente, dos policías resultaron heridos por disparos, pero se encuentran en estado estable.

Kirkpatrick describió a Jabbar como un “terrorista” y el FBI está trabajando para establecer posibles asociaciones y afiliaciones del atacante con organizaciones terroristas.

Reacciones a la tragedia

Abdur Jabbar, en sus declaraciones, describió a su hermano como “un verdadero amor, un buen tipo, un amigo, muy inteligente y atento”, lo que contrasta con la imagen del atacante que han presentado las autoridades. La tragedia ha dejado una profunda huella en la comunidad y ha suscitado un debate sobre la radicalización y la violencia en el contexto de celebraciones públicas.