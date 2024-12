Steven Spielberg regresa a la ciencia ficción con un nuevo proyecto sobre ovnis y extraterrestres

Steven Spielberg, reconocido como uno de los directores más influyentes y aclamados en la historia del cine, ha dejado un legado cinematográfico que abarca varias décadas y una impresionante cantidad de clásicos. A lo largo de los años, ha experimentado con una variedad de géneros, ganando reconocimiento crítico, especialmente en dramas. Sin embargo, su profunda fascinación por los visitantes del espacio exterior no es ninguna novedad. Películas como Encuentros cercanos del tercer tipo y E.T. el extraterrestre han sido fundamentales en la formación de la ciencia ficción moderna, al tiempo que aportaron una nueva visión sobre la curiosidad de la humanidad hacia lo desconocido. Con The Dish, Spielberg abordará nuevamente estos temas para una nueva generación de espectadores.

En su reciente trabajo, Los Fabelmans, Spielberg ha supervisado numerosos proyectos, entre los cuales se incluye un videojuego de Indiana Jones. El cineasta se prepara para trabajar en un nuevo proyecto que incluirá ovnis y extraterrestres. Este proyecto, descrito como un drama de ficción, reunirá al antiguo colaborador, el guionista David Koepp, conocido por su trabajo en Jurassic Park, y contará con la participación de Emily Blunt, quien también aparece en Oppenheimer, como una de sus principales figuras.

En cuanto a las novedades sobre este proyecto, la película ya tiene una fecha de inicio de producción. Según el Production Bulletin, comenzará a producirse en febrero de 2025, y la fotografía principal tendrá lugar en Atlanta, Georgia. Esta actualización es bastante alentadora y da cuenta de que el proyecto está encaminado, a pesar de que se anunció hace unos pocos meses.

Los detalles sobre el argumento son todavía escasos, pero Spielberg recientemente prometió que será una pieza fiel al cine de sus primeros años: “Sí, ficción… Se supone que debo decirlo, pero sí, es. Recuerda que quizás tenga un tono diferente a lo que he hecho últimamente, algo que solía hacer hace tiempo”. Además, el reparto estelar incluirá a Colin Firth, conocido por su papel en El discurso del rey, Josh O’Connor de The Crown, Colman Domingo de Candyman y Wyatt Russell de Thunderbolts.

A medida que los planes continúan avanzando, los aficionados podrán ver esta nueva obra de Spielberg cuando llegue a los cines el 15 de mayo de 2026.