Timothée Chalamet revela su intensa preparación para interpretar a Bob Dylan en nueva película

El actor Timothée Chalamet ha estado inmerso en un profundo proceso de preparación para interpretar al icónico músico Bob Dylan en la película A Complete Unknown. Este proyecto ha requerido de Chalamet un compromiso significativo durante aproximadamente seis años, en los cuales ha explorado la vida y obra de Dylan, así como el contexto cultural de Nueva York en los años 60, periodo en el que el artista emergió como una figura central en la música y la cultura estadounidense.



Chalamet ha visitado la casa de la infancia de Dylan y ha aprendido a tocar la guitarra y la armónica, sumergiéndose en la historia de un tiempo que, aunque ya ha pasado, sigue resonando en la cultura contemporánea. En una entrevista, Chalamet comentó sobre su experiencia en el Café Wha?, un famoso local de Nueva York, donde se pueden ver retratos de Dylan y otros músicos legendarios. “Fue divertido porque tienen a Jimi Hendrix y a Dylan pintados a lo largo de la escalera, pero ahora son solo covers de Aerosmith”, expresó Chalamet, reflexionando sobre la evolución de la música en ese lugar.

El actor, que ha sido nominado a un Globo de Oro por su actuación, se enfrenta a un reto considerable al interpretar a una figura tan emblemática y enigmática como Dylan. La película, dirigida por James Mangold, se estrenará en cines el 25 de diciembre. Chalamet ha recibido elogios casi universales por su interpretación, y si ganara un Premio de la Academia, se convertiría en el ganador más joven del premio a mejor actor.

La narrativa de la película se basa libremente en el libro de Elijah Wald titulado Goes Electric! Newport, Seeger, and the Night That Split the Sixties, que se centra en el Festival Folklórico de Newport de 1965, un evento crucial en la historia de la música folk y rock. Chalamet ha compartido que la preparación para este papel ha sido un proceso de cinco a seis años, donde ha tenido que enfrentarse a la “tarea abrumadora” de interpretar a una figura cultural tan importante.

En sus propias palabras, Chalamet dijo: “Me gusta plantear la pregunta inicialmente, ¿cómo decidiste que querías hacerlo?” Reconoció que la figura de Dylan no solo es un ícono musical, sino también un pensador y un artista que ha moldeado la cultura estadounidense durante las últimas seis o siete décadas.

El actor también mencionó que su interés por Dylan comenzó a partir de una conferencia de prensa de 1965 que encontró en YouTube, donde se dio cuenta de que Dylan era un pensador vanguardista. Chalamet destacó la rareza de encontrar artistas que sean pensadores profundos y letristas innovadores.

En cuanto a su proceso de aprendizaje musical, Chalamet reveló que comenzó a tocar la guitarra en 2018, tomando lecciones con Larry Saltzman, quien se convirtió en su profesor durante la pandemia de COVID-19. Durante este tiempo, Chalamet y Saltzman se mantenían en contacto a través de videollamadas, donde practicaban varias canciones de Dylan.

El actor expresó su aprecio por varias canciones de Dylan, incluyendo “Girl From North Country”, “Boots of Spanish Leather” y “One Too Many Mornings”, entre otras. Chalamet también compartió su experiencia al visitar Hibbing, Minnesota, la ciudad natal de Dylan, donde se sintió conectado con el paisaje y la historia de la región.

Chalamet reflexionó sobre la fama y el rechazo que Dylan enfrentó en sus inicios, y cómo pudo relacionarse con esas experiencias. También mencionó el famoso discurso de Dylan en 1963, donde cuestionó la autoridad de los mayores en la sala, lo que resonó con Chalamet.

Finalmente, el actor expresó su gratitud hacia Dylan, diciendo que le agradecería por la oportunidad de conocerlo y por su música. Chalamet ha viajado por el Medio Oeste de Estados Unidos, siguiendo los pasos de Dylan, lo que le ha permitido profundizar en la historia y la cultura que rodearon al músico en su juventud.

Chalamet concluyó que este proceso no solo ha cambiado su forma de actuar, sino que también le ha otorgado una nueva dignidad y facetas como artista, reflejando la complejidad y la profundidad de la visión de Dylan.