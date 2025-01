Tom Holland revela su sorprendente régimen de salud y transformación personal en nueva entrevista

Tom Holland, conocido por su interpretación de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha compartido detalles sobre su régimen de salud y acondicionamiento físico en una entrevista publicada el 2 de enero en Men’s Health. El actor, de 28 años, explicó que sigue una dieta poco convencional y un intenso programa de ejercicios para mantenerse en forma. En la entrevista, confesó que, en lugar de consumir tres comidas diarias, prefiere limitarse a una sola. Su elección habitual es un plato preparado en casa, específicamente chili con carne en grandes cantidades. Sin embargo, esta elección varía dependiendo de los roles que debe interpretar. Por ejemplo, mientras se preparaba para The Crowded Room, describió el proceso de perder peso como “extremadamente doloroso”. En contraste, cuando se trata de ganar masa muscular para papeles en películas como Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War o Spider-Man: No Way Home, ese enfoque es diferente, aunque lo considera un desafío.

Entrenamiento y rutina de ejercicios

“Realmente tengo que concentrarme en comer varias veces al día”, explicó Holland, calificando esa rutina como una “cantidad exorbitante de comida”. Además, su estilo de vida es controlado y activo. Durante la preparación en 2021, trabajó junto al entrenador Duffy Gaver en rutinas de entrenamiento de alta intensidad (HIIT). Holland detalló que un lunes típico implicaba una hora de ejercicio que incluía dominadas, fondos, flexiones, abdominales y sentadillas, realizando hasta 10 repeticiones de cada ejercicio y luego volviendo a descender.

Más allá de los rodajes, su agilidad ha impresionado a su entorno, incluidos sus familiares más jóvenes. Durante una visita a Cornwall con su novia Zendaya y su familia, uno de sus primos pequeños le pidió que realizara un backflip. Aunque logró ejecutarlo, admitió haber sufrido molestias posteriores, comentando: “Me dolió el músculo del abdomen durante semanas porque, para hacer un backflip, necesitas extenderte completamente y luego encoger el cuerpo”.

Decisión de sobriedad

En 2022, Holland tomó una decisión que marcaría un punto de inflexión en su vida: dejó de consumir alcohol durante un mes. Lo que comenzó como un experimento breve se convirtió en una transformación personal, revelando cuán profundamente arraigada estaba la bebida en su vida social. “Cada viernes después del trabajo era una excusa: emborrachémonos y pasémoslo bien”, confesó. A pesar de haber tenido malas experiencias, sentía que bebía lo suficiente como para arruinarse al día siguiente. Su consumo también llevó a una conversación reveladora con un médico sobre las consecuencias físicas del exceso.

El primer mes de abstinencia no fue fácil para Holland. Enfrentó intensos deseos de beber, especialmente en reuniones sociales. Una noche, mientras acompañaba a su hermano a un juego de póker, sintió que necesitaba una copa para disfrutar del evento. A mitad de la noche, pidió que lo llevaran a casa, lo que resultó ser un momento revelador tanto para él como para su hermano. Las preguntas de sus seres queridos, como “¿Estás seguro?”, lo hicieron reflexionar sobre sus hábitos. Este apoyo lo motivó a extender su periodo de sobriedad al segundo mes, luego al tercero, y finalmente a seis meses.

Con el tiempo, Holland comenzó a notar los beneficios de su sobriedad. Las mañanas de sábado, que antes estaban perdidas en noches de fiesta, se convirtieron en momentos para realizar actividades como el golf. También descubrió que podía manejar mejor situaciones de estrés, algo que puso a prueba mientras trabajaba con Amanda Seyfried y Emmy Rossum en mayo de 2022. “Había mucha animosidad en el set. No era armonioso, había constantes discusiones”, señaló. Esta experiencia resultó ser un fuego. “Pensé: si empiezo a beber ahora, con todo esto pasando, las cosas solo van a empeorar, ¿verdad?”. A pesar de los retos, logró mantenerse sobrio sin recurrir a un tratamiento formal. “Soy bastante decidido. Cuando propongo hacer algo, realmente lo hago”, afirmó.

Durante este proceso, Holland recibió el apoyo de su círculo cercano, compuesto por familiares, amigos y colegas, tanto nuevos como antiguos. Recibió consejos inesperados de personas que compartían experiencias similares. A pesar de las dificultades, encontró consuelo en consejos simples pero poderosos. Un momento clave ocurrió en un hotel, al inicio de su debilidad, cuando un abogado le ofreció un consejo con perspectiva: “Nunca te levantarás mañana de una noche de fiesta y desearás haberte tomado ese vino”. Holland admitió que su problema era que, aunque tomaba bien, iba de la mano con el exceso.