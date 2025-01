Controversia por la película “Putin”: ¿la inteligencia artificial redefine el cine biográfico?

Una innovadora película biográfica sobre Vladímir Putin ha generado gran controversia debido al uso de inteligencia artificial (IA) para recrear al líder ruso en la pantalla.



El director polaco Patryk Vega, conocido por sus películas de acción y violencia, ha creado un retrato que no solo es visualmente interesante, sino que también ha captado la atención de los espías rusos.

Titulado simplemente como «Putin», el filme presenta a Slawomir Sobala, actor polaco, quien pasó dos años estudiando la manera de caminar, moverse y entrar a una habitación como Putin. Además, comparte un parecido formidable con el mencionado jefe de Estado.

Uso de inteligencia artificial en la película

Según recogió The Telegraph en un artículo publicado este domingo, a través del uso de IA, se superpone el rostro del mandatario ruso sobre el cuerpo del actor, buscando ofrecer la imagen más precisa posible, según explicó el director al citado medio.

Vega asegura que la tecnología no solo se utilizó para mejorar la apariencia, sino también para capturar detalles complejos que un actor convencional no podría lograr.

Controversias en el tráiler

El tráiler de la película muestra una versión muy agresiva y poco favorable de Putin, desde su infancia marcada por el bullying hasta su ascenso al poder, pasando por escenas que incluyen un retrato sombrío del presidente en una cama de hospital, enfermo.

En un momento del adelanto, el presidente ruso aparece en una cacería en la que las presas son mujeres vestidas como conejitas de Playboy, lo que ha generado fuertes reacciones.

Interés de los servicios de inteligencia rusos

Como se mencionó al inicio, la película despertó el interés de los servicios de inteligencia rusos. Según Vega, su equipo recibió mensajes de operativos rusos a través de LinkedIn, ofreciéndoles grandes sumas de dinero a cambio de obtener el guion o una proyección privada.

Sobala, el actor principal, rechazó la oferta de $50,000, mientras Vega aprovechó para burlarse de los espías en un intercambio que incluyó una negociación ficticia de un pago de $200,000, cuyos detalles condujeron a la agencia de inteligencia polaca.

Distribución y recepción de la película

A pesar de las amenazas implícitas y las dificultades que enfrentó el proyecto, el director ha logrado distribuir la película en más de 50 países, donde la narrativa de Putin resuena con audiencias de todo el mundo, tocando temas como la lucha por el poder y las tensiones globales.

Cabe mencionar además que el filme Putin no solo ha innovado en términos de efectos visuales al combinar actores humanos con inteligencia artificial, sino que también ha causado un debate sobre la ética y el uso de IA en la industria del cine.

Mientras algunos la ven como una herramienta que simplifica los procesos creativos, otros temen que pueda desplazar la creatividad humana. Patryk Vega, sin embargo, asegura que aunque la IA desempeñó un papel clave, la verdadera esencia del personaje y la emoción de la película fueron impulsadas por los artistas humanos.

Según consigna el sitio oficial de la película, esta será estrenada el 10 de enero de este año.