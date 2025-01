Investigación a Yerko Montenegro por maltrato habitual tras denuncias de tres mujeres en su contra

El jefe de gabinete de la Dirección de Presupuestos del actual gobierno, Yerko Montenegro, se encuentra bajo investigación judicial tras la presentación de una querella en su contra por maltrato habitual, interpuesta por tres mujeres que mantuvieron relaciones sentimentales con él. Según lo informado por The Clinic, las denuncias se centran en hechos que habrían ocurrido en el año 2024.

Detalles de las denuncias

Las querellantes han expuesto situaciones de maltrato que vivieron durante sus relaciones con Montenegro. Una de las denunciantes, identificada con las iniciales M.F., comenzó su relación con el funcionario en octubre de 2023. Ella relata que a partir de febrero de 2024, comenzaron a ocurrir diversos episodios de maltrato. En su testimonio, M.F. menciona un incidente en el que intentó sorprender a Montenegro con un nuevo atuendo para reavivar su vida sexual, pero él la rechazó, lo que la hizo sentir humillada. Ella declaró: “Fui a su casa en la noche y quise sorprenderlo con un nuevo atuendo para reavivar nuestra vida sexual. Al verme señala ‘¿Esto es lo más lindo que tienes?’. Me rechaza, yo no insistí y me sentí muy humillada”.

M.F. también relató un episodio en el que, tras intentar resolver diferencias, Montenegro se mostró violento. Ella indicó: “Esa noche insistí en arreglar las diferencias y evitar discutir(…) Al rendirme y dejarlo solo, se mostró muy violento. Entró en la pieza y me grita: ‘¿Me vienes a decir loco en mi propia casa?!’. Me echó y yo le dije que no me iría, entonces dijo que se iría él”. En su relato, M.F. describe cómo Montenegro la empujó y le gritó, mientras ella intentaba mantener la calma.

Testimonios de otras denunciantes

La segunda mujer, identificada como D.G., también presentó su testimonio, en el que describe un episodio ocurrido en junio de 2024. D.G. relata que Montenegro reaccionó de manera violenta al hacerla esperar en las afueras del aeropuerto de Temuco. Ella explica: “Entró ofuscado al aeropuerto, abriendo las puertas de manera fuerte. Me gritó que yo no entendía lo importante que era él, que cómo lo hacía esperar, que era una inconsciente”.

Por otro lado, la tercera mujer, con iniciales V.F., compartió su experiencia en la que Montenegro le sugirió modificar ciertos comportamientos para cumplir con sus expectativas. V.F. recordó un cumpleaños de Montenegro, donde tras un encuentro en un bar, él se molestó cuando ella decidió no unirse a sus amigos y, en cambio, se quedó con un amigo. Ella relató que él le dijo: “Comenzó a gritarme y me amenazó. Me dijo ‘tú sabes que yo conozco mucha gente de la Universidad de Chile (donde ella trabajaba). No me cuesta nada sacarte de ahí’”.

En otro incidente, V.F. describió un conflicto que ocurrió mientras estaban en un auto. Tras una discusión, ella le pidió que acomodara mejor el vehículo para evitar un accidente, pero él comenzó a golpearse la cabeza con el manubrio. V.F. intentó detenerlo, pero él la golpeó mientras ella trataba de alejarse, lo que evidencia un patrón de comportamiento violento.

Estos testimonios han llevado a la justicia a investigar las denuncias de maltrato habitual en contra de Yerko Montenegro, quien se encuentra en el centro de esta controversia que involucra a varias mujeres.