¿Andrea Aristegui se unirá a Chilevisión? Julio César Rodríguez da pistas sobre su posible llegada

La semana pasada surgieron rumores sobre la posible salida de Andrea Aristegui de Mega para unirse a Chilevisión, donde se integraría al matinal Contigo en la mañana. Hasta el momento, ni la comunicadora ni los canales han hecho declaraciones oficiales al respecto. Sin embargo, Julio César Rodríguez, animador del canal, ha compartido su opinión sobre esta situación. En una conversación con Publimetro, Rodríguez expresó: “Sí, o sea, me parece espectacular que llegue la Andrea. Si la Andrea llega al canal sería muy bueno”. A pesar de que no hay confirmación oficial por parte del canal, Rodríguez indicó que ha estado al tanto de la información a través de diversos medios. “A mí no me lo han informado oficialmente, pero he leído muchos medios, todo. La verdad es que esas son cosas que se manejan a nivel de ejecutivos”, comentó.

Rodríguez también manifestó su entusiasmo por la posible llegada de Aristegui, destacando que su perfil no solo se limita a ser una conductora de noticias. “Es que lo de Andrea no es sólo el perfil, es un poco la persona. Yo creo que la Andrea siempre estuvo en el radar del canal porque, aparte de ser una conductora de noticias, es divertida, tiene un mundo aparte de la televisión que es notable”, explicó.

El animador resaltó las diversas facetas de Aristegui, mencionando que es karateca, rockera y que disfruta de andar en moto. “Entonces, claro, cuando tú lees noticias, lees noticias, pero aquí el matinal tiene otros requerimientos, tiene otras oportunidades, tiene otro funcionamiento, y si nos toca hacerlo juntos lo vamos a hacer espectacular, vamos a hacer una buena dupla”, afirmó.

Rodríguez concluyó su intervención expresando su deseo de que Aristegui se una pronto al equipo: “Ojalá que llegue luego para poder ensayar, para poder meternos en onda, y partir. Partir luego”.

Hasta el momento, la situación sigue sin confirmarse oficialmente por parte de los involucrados.