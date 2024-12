Antonella Ríos lanza duras críticas a Michael Roldán en polémico programa de televisión

La actriz Antonella Ríos expresó su descontento hacia Michael Roldán durante su participación en el programa Que te lo digo, transmitido por Zona Latina. En este espacio, Ríos acusó a Roldán de hacer comentarios despectivos sobre su relación con Marcelo Barticciotto, lo que surgió tras un incidente violento que ambos vivieron recientemente en Ñuñoa.

Acusaciones de Antonella Ríos

Durante el programa, Ríos manifestó su molestia, señalando que Roldán había hecho un comentario inapropiado en el programa Only Fama, donde es panelista. La actriz comentó: “A mí me parece rara la actitud de Guagüito porque por un lado me escribe y me dice que ‘¿cómo estoy?’ y por otro lado, en su programa se burla”. Además, agregó: “hace mufa de la situación que yo viví, y un poco insinuando que yo estaba en una situación de dudosa calaña”. Ríos concluyó su intervención diciendo: “Me parece que es un poco doble estándar de tu parte referirte así de una persona que trabajó contigo. Nada más”.

Respuesta de Michael Roldán

Ante las acusaciones, Roldán fue consultado en el programa Zona de Estrellas y posteriormente ofreció sus impresiones a Publimetro. En su declaración, Roldán aclaró que el tema con Ríos no fue discutido en su programa de Mega. Expresó: “Yo, independiente a todo, le tengo ene cariño. Y guardo un muy buen recuerdo de ella. Siempre he hablado bien y la he defendido cuando ha sido necesario”.

El comunicador explicó que su comentario fue una broma que hizo de manera casual, pero reconoció que si Ríos lo interpretó de forma negativa, debía validar sus sentimientos. “Frente a ese escenario, yo le escribí altiro, yo no había cachado, me enteré porque de Zona de Estrellas me preguntaron”, indicó Roldán.

Además, Roldán admitió que al enterarse de la molestia de Ríos, se comunicó con ella para ofrecerle disculpas, aclarando que no había tenido la intención de burlarse ni de referirse a la encerrona que vivieron.

Reflexiones de Roldán sobre la situación

Roldán también compartió un profundo mea culpa sobre sus comentarios, mostrando empatía hacia lo que Ríos había experimentado. “Yo soy súper respetuoso de las emociones de las otras personas, y también puedo entender ahora que obviamente ella se sintió súper afectada porque debe seguir súper afectada después de lo que vivió”, afirmó. Finalmente, Roldán concluyó: “Obviamente no existió mala intención, pero las disculpas respectivas del caso me parece que son lo mínimo”.