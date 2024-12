La divertida anécdota de Antonella Ríos que sorprendió a Sergio Rojas en el reality

La participación de Antonella Ríos en el reality show “Palabra de honor” fue breve, pero estuvo marcada por momentos significativos junto a su amigo Sergio Rojas. Ambos ingresaron al programa casi al mismo tiempo y se retiraron en un lapso similar. En el último episodio de “Que te lo digo”, Sergio Rojas recordó anécdotas de Antonella Ríos que no fueron transmitidas durante el programa.

Anécdotas de Antonella Ríos en el reality

Durante la conversación, Sergio Rojas mencionó que sus amigos tienen fantasías sobre Antonella Ríos, pero destacó que la actriz es bastante reservada. “Antonella es súper pacata, la gente tiene una imagen (de ella). En el reality tú lo habrás visto. O sea, era cero de andar coqueteando y calentando la sopa. Cero”, afirmó Sergio Rojas.

Antonella Ríos estuvo de acuerdo con esta descripción, pero añadió un detalle sobre su situación personal, mencionando que “estaba pedida en prenda” en relación a su vínculo con Marcelo Barticciotto. Sergio Rojas también comentó que Antonella Ríos estaba medicada, lo que la actriz confirmó.

Momentos divertidos en el programa

A pesar de que Antonella Ríos intentó no profundizar en el tema, compartió una anécdota divertida sobre su experiencia en “Palabra de honor”. “Me sacaba la ropa porque no me daba cuenta, en serio”, relató la actriz.

Sergio Rojas continuó la historia, explicando que Antonella Ríos tomaba un medicamento para dormir, lo que provocaba situaciones cómicas. “Tomaba un medicamento para dormir y pasaban tres minutos, y decía ‘chiquillos, me voy a acostar. Me voy a sacar la polera’. De ahí decía ‘me voy a poner el pijama’, y el calzón abajo. Nosotros teníamos que andar cuidándola porque se nos iba”, narró Sergio Rojas.

La interacción entre Antonella Ríos y Sergio Rojas en el programa dejó una impresión duradera, mostrando un lado más humano y divertido de la actriz, a pesar de su imagen reservada.