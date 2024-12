Fallece el actor Art Evans, conocido por su papel en Duro de Matar 2

El actor Art Evans, conocido por su participación en películas como Duro de Matar 2 (1990) y La historia de un soldado (1984), ha fallecido a los 82 años, según informó su esposa, Babe Evans. En un comunicado que fue recogido por Variety, ella expresó: “Nos rompe el corazón compartir que Art ha fallecido. Por favor, respeten nuestra privacidad en este momento”. El deceso ocurrió el pasado 21 de diciembre. Según Deadline, su representante indicó que la causa del fallecimiento fue diabetes, una “condición que manejó con valentía durante muchos años”.

Recuerdos y legado de Art Evans

Su esposa, Babe, también compartió que “Art no solo fue un actor increíble, sino también un esposo devoto, un amigo y una fuente de luz para todos los que lo conocieron”. Ella añadió: “Su risa, su pasión y su amor por la vida se extrañarán profundamente. Si bien nuestros corazones están apesadumbrados, celebramos el legado de alegría e inspiración que deja atrás”.

Art Evans y sus más de 50 años de carrera

Con una carrera que abarcó más de cinco décadas, Art Evans participó en más de 120 producciones de cine y televisión. Su trayectoria comenzó en el Theater of Being de Frank Silvera, en Los Ángeles, donde protagonizó The Amen Corner, una obra que posteriormente llegó a Broadway en 1965. Entre sus primeros papeles en el cine, destaca su participación como la primera víctima en la película Christine (1983).

Evans trabajó junto a figuras como Adolph Caesar y Denzel Washington en Historia de un soldado. Sin embargo, uno de sus roles más recordados es el de Leslie Barnes en Duro de Matar 2, donde interpretó a un empleado de la torre de control aéreo que colabora con John McClane (Bruce Willis) para detener a un grupo subversivo.

El actor también participó en filmes como Big Time, Youngblood, National Lampoon’s Class Reunion, Noche de espanto, School Daze, Bitter Harvest, Tales from the Hood y Metro. En televisión, hizo papeles en series como MASH, Hill Street Blues, Monk, Los expedientes secretos X y Cosas de familia. Además, en A Different World interpretó a Mr. Johnson, padre de Ron Johnson (Darryl M. Bell).