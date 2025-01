Belén Mora y María José Quiroz se reencuentran en Detrás del Muro: ¿qué pasó entre ellas?

Belén Mora y María José Quiroz se reencontraron en el nuevo programa Detrás del Muro tras una polémica que involucró a un posible triángulo amoroso con Toto Acuña. Este conflicto se originó en una fiesta de Mega hace algunos años, donde Mora se molestó por la cercanía entre su pareja y Quiroz, lo que llevó a la salida de esta última del elenco. Esta situación también provocó que María José no fuera convocada a la reunión de El Muro en la Teletón, donde sí asistieron otros comediantes. Sin embargo, la dinámica ha cambiado y ambas comediantes formarán parte de Detrás del Muro, que se estrena este jueves a las 22:30 horas en CHV.

Belén Mora habla sobre el reencuentro

En una entrevista con ADN, Belén Mora fue consultada sobre su reencuentro con María José Quiroz durante el lanzamiento del nuevo programa humorístico. Mora expresó que no ha tenido problemas con nadie y que si alguien tuvo conflictos con ella, eso corresponde a otras personas. “Yo estoy en este proyecto desde que empezó… del resto no tengo idea“, afirmó.

Además, Mora comentó que no se siente responsable de las opiniones de los demás, ya que considera que esas opiniones provienen de un lugar de desconocimiento. “Por eso nunca di una declaración, ni voy a referirme nunca al tema, porque no es un tema que me afecte, no es parte de mí“, agregó.

La comediante también mencionó que está en un momento de su vida en el que no tiene tiempo para dramas, ya que está embarazada y enfocada en nuevos proyectos. “Esto no es un reality, es la vida real“, subrayó, refiriéndose a la exageración que a veces se da en torno a las relaciones laborales.

María José Quiroz y su perspectiva sobre el reencuentro

Por su parte, María José Quiroz también compartió su visión sobre el reencuentro con Belén Mora. Ella destacó que ambas han abordado la situación “con disposición, con amor, con cariños“. Quiroz enfatizó que el cariño hacia el programa es un factor importante en su colaboración, afirmando que están “partiendo de cero, todo bien“.

Este reencuentro marca un nuevo capítulo en la relación profesional entre ambas comediantes, quienes ahora se enfocan en trabajar juntas en el nuevo programa de CHV, dejando atrás las tensiones del pasado.