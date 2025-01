Blake Lively en el ojo del huracán: nuevas acusaciones de rivalidad y conflictos en Gossip Girl

Blake Lively se encuentra nuevamente en el centro de una controversia, lo que ha incrementado su mala reputación, especialmente en las plataformas de redes sociales. Durante la promoción de Romper el Círculo, la adaptación cinematográfica de la popular novela de Colleen Hoover, Lively fue acusada de trivializar la violencia de género, un tema central de la película, al mismo tiempo que aprovechaba la ocasión para publicitar su nueva línea de productos capilares. Posteriormente, surgieron conflictos entre la actriz y el director de la película, así como con su coprotagonista, Justin Baldoni, quien se dedicaba a crear conciencia y proporcionar recursos para las víctimas de violencia. En contraste, Lively describió la película como una “comedia romántica”.

A finales de 2024, Lively interpuso una demanda contra el director, acusándolo de acoso sexual y difamación, lo que generó un giro inesperado en la situación y dividió a sus seguidores. Baldoni, por su parte, presentó una contrademanda. En medio de este contexto, han surgido nuevas acusaciones sobre el comportamiento conflictivo de Lively durante el rodaje de Gossip Girl, la serie que se estrenó en 2007 y que la catapultó a la fama. En la serie, Lively interpretó a la carismática Serena van der Woodsen, pero se ha revelado que en la vida real su comportamiento era considerado problemático.

La relación de Lively con otros miembros del elenco, en particular con su compañera Leighton Meester, quien interpretó a Blair Waldorf, no era tan cordial como se presentaba en la serie. A pesar de que algunos de los actores masculinos compartían departamento en Nueva York, Lively y Meester mantenían una distancia considerable, evitando salir juntas y distanciándose apenas se escuchaba el grito de “¡Corten!”. En 2017, el productor ejecutivo de la serie, Joshua Safran, comentó en una entrevista con Vanity Fair que las dos actrices eran muy diferentes en la vida real. Safran afirmó: “Blake y Leighton no eran amigas. Se llevaban de forma amistosa, pero no eran amigas como Serena y Blair. Eso sí, nada más juntarse en el set, era como si lo fueran”.

Un artículo de New York Magazine de 2008 también mencionó que las actrices evitaban interactuar en el set, y que su rivalidad había llegado a un punto en el que el elenco tuvo que “elegir bando”. En 2017, la revista Harper’s Bazaar recuperó otras especulaciones sobre la relación entre ambas actrices, sugiriendo que Meester consideraba a Lively como una ególatra. Además, la publicista de Lively declaró: “Blake y Leighton nunca han sido mejores amigas ni lo han pretendido. Blake va al set, hace su trabajo y se vuelve a casa”. También se ha informado que Lively llegó a hacer comentarios despectivos sobre Meester, comparándola con un “mono con atuendos coordinados”. A pesar de las especulaciones sobre su relación, tanto Meester como Lively nunca han hecho declaraciones públicas al respecto.